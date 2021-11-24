Poco F4 GT Özellikleri ve Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

Poco F4 GT özellikleri ve çıkış tarihi gün yüzüne çıktı. Yeni Poco modeli, işlemci ile ön plana çıkabilir. Peki, yeni akıllı telefon modelinin teknik özellikleri neler? Sızdırılan bilgiler ile ilgili merak edilen tüm ayrıtnılar haberimizde.

Poco F4 GT Özellikleri ve Çıkış Tarihi Neler?

Ekran: AMOLED, 120Hz ya da 144Hz

Kamera: 64 MP + 13 MP + 8 MP + 2 MP

İşlemci: Dimensity 9000

Parmak izi: Destekleyecek

Tayvan merkezli yarı iletken şirketi MediaTek, amiral gemisi yonga seti Dimensity 9000'i kısa süre içerisinde piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Dünya genelinde çok sayıda kullanıcı, yeni işlemciyi ilk etapta hangi akıllı telefonların kullanacağını merak ediliyordu.

Xiaomiui internet sitesinde yer alan bilgilere göre Poco F4 GT isimli yeni akıllı telefon modeli gücünü Dimensity 9000'den alabilir. Cihaz "Matisse" kod adını ve "L10" model numarasını taşıyor. Söz konusu telefonun Çin'de "Redmi K50 Gaming Pro" ismi ile satışa sunulacağı ileri sürüldü.

Yeni Poco akıllı telefon modelinin aralık ayında satışa sunulması bekleniyor. İddiaya göre telefon AMOLED bir ekrana sahip olacak. Cihazın ekranının 120Hz ya da 144Hz yenileme hızı sunacağı iddia edildi.

Matissie kod adına sahip olan telefonda Goodix veya FPC tarafından geliştirilen parmak izi okuyucusu yer alacak. Ortaya çıkan bilgiler arasında telefonun kamera özellikleri de gün yüzüne çıktı. İddiaya göre telefonun arka yüzeyinde 64 MP + 13 MP + 8 MP + 2 MP olmak üzere dörtlü kamera kurulumu yer alacak.

Telefonun 108 megapiksel çözünürlüğünde ISOCELL HM2 sensöre sahip bir sürümün olabileceği belirtildi. Çok yakında satışa sunulması beklenen F4 GT isimli yeni akıllı telefon modeli ile ilgili ortaya çıkan bilgiler bunlarla sınırlı. Dolayısyıla cihaza ilişkin diğer detaylar henüz bilinmiyor.

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, Dimensity 7000 işlemcisini farklı bir telefonda kullanmayı planlıyor. Söz konusu telefonun Redmi K50 Gaming Standart Edition ismine sahip olduğu ileri sürüldü. Bu telefonun Çin'e özel olduğu belirtildi. Telefonun Rubens kod adına ve L11A model numarasını taşıdığı söyleniyor.