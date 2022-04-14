Poco F4 GT'nin Lansman Tarihi Belli Oldu

Poco, geçen yıl Poco F3 GT'yi piyasaya sürmüştü ve bu telefon Çin'e özel Redmi K40 Gaming'in yeniden markalanmış bir versiyonuydu. Şirket, Redmi K50 Gaming'i bu yılın başlarında kendi iç pazarında yayınlamak üzere duyurdu ve bugünse Poco F4 GT'nin geleceğini ve lansman tarihini takipçileriyle paylaştı.

Poco, 26 Nisan'da gerçekleşecek Poco F4 GT lansman etkinliği için kullanıcılarına bir e-posta daveti gönderdi. Bu tarih aynı zamanda Poco F4 GT'nin piyasaya sürüleceği tarih anlamına geliyor.

Poco F4 GT'ye ek olarak Xiaomi'ye bağlı marka da ilk AIoT ürünlerini sunacağını doğruladı. Bu ürünlerin ne olduğu konusunda henüz resmî bir açıklama yok.

Poco F4 GT'nin Teknik Özellikleri Ne Olacak?

Poco F4 GT'nin de Redmi K50 Gaming'in yeniden markalanmış hâli olması bekleniyor. K50 Gaming'de Snapdragon 8 Gen 1 işlemci, 6.67 inç FHD+ 120Hz OLED ekran ve 120W şarjlı 4.700mAh pil bulunuyordu. Redmi K50 Gaming ayrıca Poco F3 GT ve K40 Gaming gibi tetiklerle birlikte geliyor. Bunun dışında telefonda üçlü arka kamera sistemi (64MP+8MP+2MP) bulunuyor.

Poco F3 GT'yi kullanıcılar gerçekten beğenmişti bu yüzden hem fiyat olarak hem de performans olarak kullanıcılar cihazı merakla bekliyor ve üzülmek istemiyor. 26 Nisan tarihinde gerçekleşecek lansman sonrası sizlere cihazın tüm özelliklerini ve fiyatını Tamindir üzerinden paylaşacağız.

Peki siz Poco'nun yeni telefonundan neler bekliyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.