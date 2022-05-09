Poco F4 IMEI Veritabanında Göründü

POCO F4'ün Hindistan pazarı için bir varyantı, bir analizciye göre GSM Association'ın IMEI veritabanında göründü. Yeni gelişme, POCO M4 Pro 5G'nin Hindistan'daki ilk satışından yalnızca bir gün sonra geliyor. Yaklaşan POCO telefonun yeniden markalanmış bir K40S olduğu tahmin ediliyor.

Twitter'da @stufflistings kullanıcı adını kullanan Mukul Sharma, IMEI veritabanında POCO F4 Hint varyantının listelendiğini gördü. Veritabanının doğrudan cihazın adından bahsetmemesine rağmen yaklaşmakta olan POCO F4 ile ilişkili olduğuna inanılan 220212111RI model numarasını taşıdığını gösteren listenin ekran görüntüsünü paylaştı.

Model numarası, akıllı telefonun Hindistan pazarı için olduğunu gösteren 'I' harfini içeriyor. Bu, POCO F4'ün yakında Hindistan'da piyasaya sürüleceğine işaret ediyor. POCO, Xiaomi için büyük bir başarı oldu. Sadece 4 yılda marka Hindistan'da önemli bir varlık gösterdi. Xiaomi alt markası, en üst düzey özellikleri uygun bir fiyata sunmasıyla biliniyor ancak POCO görünüşe göre son zamanlarda OnePlus'ın izinden gitmeye karar vermiş gibi görünüyor. Marka, yenilik yapmaktan çok telefonlarını farklı pazarlara yeniden markalamaya odaklanıyor.

POCO F4 Özellikleri (Beklenen)

POCO F4, 120Hz yenileme hızına sahip 6,3 inç FHD+ AMOLED ekrana sahip olacak. Arkada 50MP ana sensör, 13MP ultra geniş sensör ve 5MP tele-makro kameradan oluşan üçlü bir kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor. Ön tarafta, selfieler ve görüntülü aramalar için 32MP sensöre sahip olması gündemde.

Cihaz, muhtemelen selefi POCO F3 ile aynı Qualcomm Snapdragon 870 işlemciye sahip olacak. İşlemcinin yanı sıra LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama ile gelmesi beklenen telefonun Android 12 tabanlı MIUI 13 işletim sistemine sahip olacağı tahmin ediliyor. Pil noktasında ise 4.500 mAh pili, 67W hızlı şarj besleyecek.