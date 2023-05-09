Uygun Fiyatlı Amiral Gemisi Poco F5 Serisi Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Uygun fiyatlı amiral gemisi Poco F5 Pro ve serinin standart modeli Poco F5 sonunda resmî olarak tanıtıldı ve kullanıcılarla buluştu.

Tanıtılan iki telefon arasında elbette en dikkat çeken amiral gemisi model olan Poco F5 Pro oldu. Peki Poco F5 Pro ve Poco F5 kullanıcılara neler sunuyor, gelin hep birlikte bakalım.

Poco F5 Pro, Qualcomm'un Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisine sahip. Ayrıca 8 GB LPDDR5 RAM ve 128 GB UFS 3.1 depolama kapasitesi sunuyor. Telefonun ekranı 6.67 inç büyüklüğünde ve 1440×3200 piksel QHD+ OLED teknolojisine sahip. Ayrıca 120 Hz yenileme hızı ile diğer birçok akıllı telefondan daha iyi bir performans sunuyor.

Cihazın arka tarafında 64MP ana kamera, 8MP ultra geniş açı ve 2MP makro kameralar bulunuyor. 16MP selfie kamerası da ön tarafta yer alıyor. Pil kısmında ise Poco F5 Pro, 5.500 mAh pil ve kutu içerisinde 67 KW hızlı şarj adaptörü ile birlikte geliyor.

Poco F5 Pro, Android 13 tabanlı MIUI 14 işletim sistemiyle kutudan çıkıyor ve 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC ve USB-C bağlantı özellikleri sunuyor.

Poco F5 Pro Özellikleri

Ekran: 6.67 inç, 1440×3200 piksel QHD+ OLED, 120 Hz yenileme hızı, 526 ppi, 1400 nit parlaklık

6.67 inç, 1440×3200 piksel QHD+ OLED, 120 Hz yenileme hızı, 526 ppi, 1400 nit parlaklık İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 RAM: 8/12/16 GB

8/12/16 GB Depolama: 128/256/512 GB

128/256/512 GB Arka Kamera: 64MP ana kamera, 8MP ultra geniş kamera, 2MP makro kamera

64MP ana kamera, 8MP ultra geniş kamera, 2MP makro kamera Ön Kamera: 16 MP

16 MP Pil: 5.500 mAh, 67W hızlı şarj

5.500 mAh, 67W hızlı şarj İşletim Sistemi: Android 13 tabanlı MIUI 14

Android 13 tabanlı MIUI 14 Diğer: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C

5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C Boyutlar ve Ağırlık: 163.7 x 76.4 x 7.8 mm, 196 g

Poco F5 Özellikleri

Ekran: 6.67 inç, 1080 x 2400 piksel, 20:9, AMOLED, Dolby Vision, HDR10+, 120Hz yenileme hızı, 1000 nit parlaklık

6.67 inç, 1080 x 2400 piksel, 20:9, AMOLED, Dolby Vision, HDR10+, 120Hz yenileme hızı, 1000 nit parlaklık İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2

Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 RAM: 8/12 GB

8/12 GB Depolama: 256 GB

256 GB Arka Kamera: 64MP ana kamrera, 8MP ultra geniş kamera, 2MP makro kamera

64MP ana kamrera, 8MP ultra geniş kamera, 2MP makro kamera Ön Kamera: 16MP

16MP Pil: 5.000 mAh, 67W hızlı şarj

5.000 mAh, 67W hızlı şarj İşletim Sistemi: Android 13 tabanlı MIUI 14

Android 13 tabanlı MIUI 14 Diğer: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, çift bant; Bluetooth 5.3; USB Tip-C 2.0

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, çift bant; Bluetooth 5.3; USB Tip-C 2.0 Boyut ve Ağırlık: 161,1 x 75 x 7,9 mm, 181 gr

Poco F5 Serisi Türkiye Fiyatı

Uygun fiyatlarla amiral gemisi özellikleri buluşturmayı vaat eden Poco F5 serisinin Türkiye fiyatlarına dair şimdilik resmî bir bilgi bulunmuyor. Fiyatların açıklanmasıyla birlikte sizler için güncelleyeceğiz.