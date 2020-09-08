Poco M2 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Poco M2 özellikleri ve fiyatı resmi olarak açıklandı. İşte Poco M2 özellikleri ve fiyatı

Poco M2 Özellikleri

6,53 inç FullHD+ ekrana sahip olan Poco M2 gücünü Helio G80 yonga setinden almakta. Akıllı telefonda 6GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı bulunmakta. Poco M2'nin ön kısmında 8MP kamera sensörü bulunuyor. Arka tarafta ise 13 MP ana, 8 MP ultra geniş, 5 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor.

5.000 mAh bataryadan beslenen cihazda 10 Watt hızlı şarj teknolojisi bulunmakta. Batarya Type-C bağlantı portu üzerinden şarj olmakta. Cihazın 3 farklı renk seçeneği olduğu duyuruldu. Bu renk seçenekleri: tuğla kırmızısı, zifiri siyahı ve arduvaz mavisi.

Poco M2 Fiyatı

Poco M2, 15 Eylül'de Hindistan'da satışa sunulacak. 6GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip modelin fiyatı 150 dolar olarak açıklandı. Akıllı telefonun ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı şu an için bilinmezliğini korumakta.

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