Poco M2 Pro Çıkış Tarihi Açıklandı

Poco yeni akıllı telefon modelini çok yakında karşımıza çıkaracak. Poco M2 Pro çıkış tarihi resmi olarak açıklandı. İşte Poco M2 Pro çıkış tarihi ve detaylar.

Poco India Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada Poco M2 Pro'nun 7 Temmuz'da resmi olarak tanıtılacağı duyuruldu. Poco M2 Pro özellikleri hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor. Cihazın özelllikleri sızdırılmadı.

For all those who were on the edge of their seat. It's time to #FeelTheSurge with the #POCOM2Pro.



Arriving on July 7th @ 12 PM. RT if you want to know more: https://t.co/9qDfHgozXT pic.twitter.com/8omQqEHS0r