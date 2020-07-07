Poco M2 Pro Tanıtıldı, İşte Fiyatı ve Özellikleri

Poco M2 Pro, Hindistan’da tanıtıldı. Şirketin Xiaomi’den ayrıldıktan sonra çıkardığı üçüncü telefon olan Poco M2 Pro, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Xiaomi’nin Hindistan pazarına yönelik küresel Redmi Note 9 Pro modeline benzeyen Poco M2 Pro özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi tüm detaylarıyla haberimizde.

Poco M2 Pro Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Poco M2 Pro akıllı telefon, Hindistan’da düzenlenen etkinlikte resmi olarak tanıtıldı. Bu yılın başlarında Xiaomi’den ayrılan şirketin yeni telefonu orta seviye sınıfında. Mavi, yeşil, daha açık yeşil ve siyahın iki tonu renkleriyle karşımıza çıkan telefon, 4GB RAM 64GB ROM, 6GB RAM 64GB ROM ve 6GB RAM 128GB ROM olmak üzere üç farklı bellek ve depolama seçeneğiyle geliyor. 14 Temmuz tarihi itibarıyla satışa çıkacak. Fiyatlar sırasıyla, 185 dolar, 200 dolar, 225 dolar.

Poco M2 Pro Özellikleri

Çift SIM kullanımını destekleyen telefon, 6.67 inç full HD+ (1080 x 2400 piksel) çözünürlükte, 20:9 formatta, Gorilla Glass 5 ile korunan delik çentik ekrana sahip. Qualcomm’un Snapdragon 720G işlemcisinden güç alan telefon, arkada dörtlü kamera (48MP ana, 8MP ultra geniş açılı, 5MP makro, 2MP derinlik sensörü), önde gece modunu destekleyen tek kamera (16MP selfie) ile bizleri karşılıyor. RAM, LPDDR4X, depolama UFS 2.1; microSD kart ile 512GB’a kadar ek alan elde edilebiliyor. Parmak izi okuyucu yanda bulunuyor. Cihaza 5000 mAh batarya güç sağlıyor. Pil, 33W hızlı şarjı destekliyor, uyumlu şarj aleti de kutudan çıkıyor. Telefon toza ve sıçramaya dayanıklı P2i nano kaplamayla geliyor. Unutmadan, USB-C, 4G VoLTE, 802.11ac, Bluetooth 5.0, 3.5mm kulaklık girişi, bağlantı seçenekleri arasında.