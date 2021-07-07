POCO M3 Pro 5G Türkiye'de Satışa Çıktı: Özellikleri ve Fiyatı Nedir?

POCO M3 Pro 5G ülkemizde satışa sunuldu. Yeni POCO modeli sahip olduğu fiyat ve teknik özellikler ile dikkat çekmeyi başarıyor. Çin merkezli telefon üreticisi tarafından satışa sunulan cihaza ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

POCO M3 Pro 5G Özellikleri Neler?

Ekran: 6,5 inç, IPS LCD, 90Hz

Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel

İşlemci: MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G

RAM: 4 GB / 6 GB

Dahili Depolama Alanı: 64 GB / 128 GB

Kamera: 48 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Pil: 5000 mAh, 18W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11, MIUI 12

Ağırlık: 190 gram

6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. IPS LCD ekrana sahip olan telefonda DynamicSwitch özelliği yer alıyor. Bu özellik, ekranın 90Hz, 60Hz, 50Hz ve 30Hz arasında otomatik olarak geçiş yapmasını sağlıyor. 30 Hz seçeneğinin OTA güncellemesi ile geleceği belirtildi.

190 gram ağırlığındaki cihazın arka kısmında bir adet, ön tarafında ise iki adet ışık sensörü yer alıyor. Bu sensör, ışığın 360 derece algılanmasına olanak tanıyor. Bu, optimum görünüm için parlaklık düzeyinin 4096 kademede akıllı ve hassas bir biçimde ayarlanabilmesine olanak sağlıyor.

Android 11 işletim sistemi ve MIUI 12 kullanıcı arayüzüyle birlikte gelen cihaz, sahip olduğu şık tasarım ile dikkat çekiyor. 161.8 x 75.3 x 8.9 mm boyutlarındaki modelin ekranı Corning Gorilla Glass 3 ile çizilmelere ve darbelere karşı korunuyor.

POCO'nun yeni akıllı telefon modelinin arka kısmında 48 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Cihazın ön tarafında ise 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.

5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihazda 18W hızlı şarj teknolojisi yer alıyor. Parmak izi okuyucusu telefonun yan kısmına konumlandırılmış. USB Type-C 2.0 portunun tercih edildiği telefonda 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor.

POCO M3 Pro 5G Fiyatı Nedir?

Sarı, siyah ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile birlikte gelen telefonun 2 farklı sürümü bulunuyor. Mi.com web sitesindeki fiyatlar şu şekilde: