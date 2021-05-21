Poco M3 Pro 5G Satışa Sunuluyor!

Teknoloji meraklılarının gözde markalarından birisi olan Poco Global, güçlü teknik özellikleri ve iddialı tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken Poco M3 Pro 5G modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. Yeni modelin teknik özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Poco M3 Pro 5G Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.5 inç

6.5 inç Ekran Çözünürlüğü: Full HD+

Full HD+ Piksel Yoğunluğu: 405 ppi

405 ppi Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Yenileme Hızı: 90 Hz

90 Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 700 5G

MediaTek Dimensity 700 5G Grafik İşlemci: Mali G57 MC2

Mali G57 MC2 Bellek: 4 / 6 GB

4 / 6 GB Depolama: 64 / 128 GB

64 / 128 GB Depolama Birimi: UFS 2.2

UFS 2.2 Birincil Kamera: 48 MP

48 MP Video Kaydı: 4K UHD 30 fps / Full HD 30 fps

4K UHD 30 fps / Full HD 30 fps İkincil Kamera: 2 MP Makro

2 MP Makro Üçüncül Kamera: 8 MP Bokeh

8 MP Bokeh Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 18W

18W Yazılım: Android 11 tabanlı MIUI 12

Android 11 tabanlı MIUI 12 Wi-Fi: Wi-Fi 5

Wi-Fi 5 Bluetooth: Bluetooth 5.1

Bluetooth 5.1 Güvenlik: Parmak İzi Sensörü

6.5 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğünde 90 Hz yenileme hızına sahip IPS LCD ekran ile kutudan çıkan Poco M3 Pro 5G, amiral gemisi düzeyindeki MediaTek Dimensity 700 5G işlemci ile destekleniyor. Söz konusu işlemciye varyanta bağlı olarak 4 GB ya da 6 GB RAM ile 64 GB ya da 128 GB depolama alanı eşlik ediyor.

Cihazın arkasına baktığımızda ise üçlü kamera kurulumu görüyoruz. 48 MP çözünürlüğündeki ana kamera 4K çözünürlükte 30 fpse kadar video kaydı alabiliyor. Buna ek olarak 2 MP çözünürlüğünde makro lens ve 8 MP çözünürlüğünde bokeh lens de Poco M3 Pro 5G'de konumlanmış durumda.

Tabii ki yüksek performansın nimetlerinden yararlanabilmek için, yüksek kapasiteli bir bataryaya ihtiyaç duyacaksınız. 5.000 mAh kapasitesindeki batarya, 18W hızlı şarj desteğine sahip. Merak edenler için cihazın kablosuz şarj desteği ne yazık ki bulunmuyor.

Poco M3 Pro 5G Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Ülkemizde 4 GB / 64 GB ve 6 GB / 128 GB olmak üzere iki farklı varyant ile satışa sunulacağı açıklanan Poco M3 Pro 5G, yakın bir zamanda hem internetten hem de çeşitli fiziki mağazalardan satın alınabilecek. Söz konusu varyantların ülkemizde ne kadar fiyata sahip olacağı ise henüz belli değil.