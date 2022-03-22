POCO M4 Pro Türkiye'de Satışta! İşte Fiyatı ve Özellikleri

Merakla beklenen POCO M4 Pro, 22 Mart ile 27 Mart tarihleri arasında 6GB + 128GB versiyonu Amazon Prime üyelerine özel 5.899 TL ön satış fiyatıyla, 8GB + 256GB versiyonu ise mi.com’da 400 TL kupon hediyesini aktifleştirdikten sonra 6.299 TL ön satış fırsatı ile satışa sunuldu. İşte tüm detaylarıyla POCO M4 Pro!

POCO M4 Pro Özellikleri

POCO M serisinde ilk kez AMOLED DotDisplay ekrana yer verilen POCO M4 Pro, 6.43 inçlik ekranında 90Hz yenileme hızı ve 180Hz dokunmatik örnekleme oranına sahip. Model ekran parlaklığını ortamdaki ışık oranına göre otomatik olarak ayarlayabiliyor ve uzun süreli kullanımlar için hem Eye Care Display hem de Seamless Display olarak SGS tarafından sertifikalandırılmış. Okuma Modu 3.0, özellikle geceleri göz yorgunluğunu azaltmak için kullanıcıların renk sıcaklığını artırmasına olanak tanıyor.

Ürünün sahip olduğu DCI-P3 geniş renk gamı renkleri doğal canlılıkta göstermek konusunda dikkat çekici bir performansa sahip ve ekranın parlaklık derecesi 1.000 nit'e kadar çıkıyor. Cihaz aynı zamanda 2400 x 1800 FHD+ çözünürlüğe sahip. 64MP yüksek çözünürlüklü ana kamera M serisinde türünün ilk örneği olarak öne çıkıyor. 64MP ana kameraya ek olarak, 118° geniş açılı lens ile önemli anları daha geniş bir perspektifte yakalamayı sağlayan 8MP ultra geniş kamera ve mikro dünyanın nadiren görebildiğimiz yakın çekim detaylarını yakalayan 2MP makro lens üçlü kamera kurulumu da cihazda mevcut.

Üçlü kamera kurulumu ayrıca, ağır çekim video, hızlandırılmış video ve gece modu dahil olmak üzere birçok olmasını beklediğimiz özelliklerle birlikte geliyor. Tabii ki, sosyal medya içeriklerinin vazgeçilmezi olan selfie çekimlerinde 16MP ön kamera sizleri bekliyor cihazda. POCO M4 Pro, yalnızca 179.5 g ağırlığında ve 8.09 mm kalınlığı ile bugüne kadarki en hafif POCO akıllı telefonu olarak öne çıkıyor. Cihaz, iki günden fazla dayanabilen 5.000mAh pil ile donatılmış ve 33W hızlı şarjı yalnızca bir saatte tam doluluğa ulaşmakta.

Zamanı az olanlar POCO M4 Pro'yu yalnızca 10 dakika şarj ederek iki saatlik bir video oynatma süresi elde edebilirler. POCO M4 Pro, yüksek performanslı bir yonga seti olan MediaTek Helio G96 ile bizleri selamlıyor. 2.05GHz sekiz çekirdekli CPU ve ARM Mali-G57 MC2 GPU, POCO M4 Pro'ya kullanıcılara en üst düzeyde eğlence deneyimi sunmak için ihtiyaç duyduğu tüm gücü sağlamayı hedefliyor. Ayrıca cihaz sürdürülebilir yüksek performans için LiquidCool Technology 1.0 Plus sayesinde ne kadar uzunlukta ve sıklıkta kullanılırsa kullanılsın ısınma problemi yaşamayacak şekilde dizayn edilmiş.

POCO M4 Pro Türkiye Fiyatı

Modelin depolama alanı 1 TB'a kadar genişletilebilir, bu da 500 video, 250.000 şarkı ve 500.000 fotoğraftan oluşan kişisel bir kitaplığı kapsamakta. POCO M4 Pro ayrıca kabul edilebilir bir ses deneyimi için çift hoparlör, duyarlı dokunma geri bildirimleri için Z eksenli lineer motor ve yeni MIUI 13 ile birlikte geliyor. M4 Pro, Güç Siyahı, Serin Mavi ve POCO Sarısı olarak üç renk alternatifiyle ve tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı üzerinden 6GB+128GB'ı 6.299 TL ve 8GB+256GB'ı 6.699 TL olmak üzere iki farklı varyantla 28 Mart tarihinden itibaren raflarda yerini alacak.

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