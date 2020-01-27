Poco X2 Çıkış Tarihi Açıklandı! İşte Özellikleri

Poco'nun yeni akıllı telefon modelinin ne zaman tanıtılacağı belli oldu. Kullanıcıların merakla beklediği Poco X2'nin bazı teknik özellikleri açıklandı. Gelin hep beraber Poco X2'ye yakından bakalım.

Poco X2 Çıkış Tarihi ve Bazı Özellikleri Duyuruldu

Poco X2'nin 4 Şubat'ta düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılacağı açıklandı. Cihazın arka kamerasının 64 MP'lik Sony IMX686 sensöre sahip olacağı doğrulandı. Qualcomm'un yonga setinden güç alacak olan Poco X2'nin 120Hz ekran yenileme hızına sahip olacağı şirket tarafından açıklandı.

Poco X2'nin tasarımının nasıl olacağı şu anda bilinmezliğini korumakta. Cihaz hakkında herhangi bir sızıntı ne yazık ki gelmedi. Poco alt marka olarak başlamasına rağmen kısa süre içerisinde kendi kimliğine büründü. Xiaomi'nin yan markası olan Poco bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada bağımsız bir marka olarak yoluna devam edeceğini açıklamıştı.

Poco'nun cihazlarında Xiaomi logosu bulunmayacak. Poco'nun tanıtacağı cihazlar kullanıcılar tarafından merakla beklenmekte.

Poco X2 hakkında sızıntılar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Cihaz tanıtıldığında tüm bilgiler Tamindir.com üzerinde yer alacak. Bizleri takipte kalın!