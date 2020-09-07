Poco X3 NFC Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Son zamanlarda sessizliğe bürünen Poco, geçtiğimiz dakikalarda yeni nesil akıllı telefonu Poco X3 NFC ile tüketicilerin karşısına çıktı. Ülkemizde de satışa sunulacak olan Poco X3 NFC özellikleri ve fiyatı ile kullanıcıların göz bebeği haline gelebilir. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Poco X3 NFC Özellikleri

Cihazın ön tarafına baktığımızda 6.67 inç boyutunda Full HD+ çözünürlükte bir ekran ile karşılaşıyoruz. Bu ekranda son zamanlarda popüler hale gelen 120Hz ekran yenileme hızı ve 240Hz dokunmatik örnekleme hızı bulunuyor ve 450 nit (tip) parlaklığa sahip.

Kaputun içine baktığımızda Snapdragon 732G işlemci bizleri karşılıyor ve bu işlemci 6 GB LPDDR4X RAM ve 64 / 128 GB UFS 2.1 depolama ile destekleniyor. Tabii iş oyuna geldiğinde ısınan cihazlar herkesin baş belasıdır. Bu nedenle bu modelde LiquidCool Technology 1.0 Plus olarak adlandırılan yeni bir soğutma sistemi yer alıyor ve bu sayede cihazın sıcaklığı altı dereceye kadar soğutulabiliyor.

Arka tarafta 64 MP + 13 MP + 2 MP + 2 MP olmak üzere dörtlü kamera kurulumu, ön tarafta ise 20 MP ön kamera yer alıyor. X3 NFC'nin 4K çözünürlükte 30fps cideo kaydı yapabildiğini ve Vlog Modu gibi benzersiz özelliklerle geldiğini de vurgulayalım.

Tüm bu bileşenlerden faydalanırken uzun süren bir pil ömrüne ihtiyaç duyacaksınız ve 5,160 mAh kapasitesindeki batarya, bu noktada sizleri memnun edebilir. Bu batarya 33W hızlı şarj desteği ile birlikte geliyor ve bir saatte yüzde 100 oranında dolum yapabiliyor.

Poco X3 NFC Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Poco X3 NFC 6 GB / 64 GB ve 6 GB / 128 GB olmak üzere iki farklı varyant ile ülkemizde de satışa sunulacak. Ekim 2020 döneminde satışa sunulacak olan bu modelin hangi fiyatlandırma aralığında çıkacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyan detaylardan birisi.