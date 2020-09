POCO X3 NFC Satış Miktarı Dudak Uçuklatıyor!

7 Eylül 2020 tarihinde piyasaya sürülen POCO X3 NFC satış miktarı ile büyük bir başarının altına imza attı. Dünyanın ilk Snapdragon 632G işlemcisine sahip olan akıllı telefon modeli, ilk üç günde elde ettiği satış miktarı ile adından söz ettirmeyi başardı. Peki, POCO X3 NFC modeli ilk üç günde ne kadar sattı? Büyük bir başarı elde eden POCO X3 NFC ile ilgili detaylar haberimizde.

POCO, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile birlikte POCO X3 NFC modelinin 30 saniyede 1000 adet, 30 dakikada 10.000 adet, 1 saatte 15.000 adet, 1 günde 61000 ve 3 gün içerisinde de 100.000 adet satış miktarına ulaştığını duyurdu. Peki, büyük bir başarı elde eden POCO X3 NFC teknik özellikleri nedir?

6.67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan POCO X3 NFC, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunuyor. Ekranın üst kısmında ön kamera için bir delik bulunuyor. HDR10 desteğine sahip olan ekran 120Hz yenileme hızı sunuyor. Dinamik yenileme hızına sahip olan cihazda 50Hz, 60Hz, 90Hz ve 120Hz arasında geçiş yapılabiliyor. POCO firmasının yeni akıllı telefon modelinin ekranı çizilmelere ve darbelere karşı Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

Gücünü Qualcomm firması tarafından geliştirilen Snapdragon 732G işlemcisinden alan cihazda 6GB RAM ve 128GB depolama alanı yer alıyor. Android 10 işletim sistemi ile birlikte gelen akıllı telefon modelinin GPU tarafında ise Adreno 618 yer alıyor. IP53 sertifikasına sahip olan cihazın yan tarafında parmak izi okuyucusu bulunuyor.

POCO X3 NFC modelinin arka kısmında dörtlü kamera dizilimi bulunuyor. Cihazın arka kısmında 64MP çözünürlüğünde Sony IMX682 ana kamera, 13MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 2MP çözünürlüğünde makro kamera ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü olmak üzere toplamda dört adet kamera bulunuyor. Cihazın ön kısmında ise 20MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor.

33W hızlı şarj teknolojisine sahip olan POCO X3 NFC modelinde 5160 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Şirket, cihazın 30 dakikada %0'dan %62'ye kadar 65 dakikada ise %100'e kadar şarj olabildiğini iddia ediyor. İki farklı renk seçeneğine sahip olan cihaz yaklaşık 229 dolar fiyat etiketine sahip.

