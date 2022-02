POCO X4 Pro 5G ve POCO M4 Pro MWC'de Tanıtıldı!

Gençler arasındaki en popüler teknoloji markalarından biri olan POCO, mobil endüstri alanında dünyanın en etkili fuarı olan Mobil Dünya Kongresi’nde POCO X4 Pro 5G ve POCO M4 Pro'nun küresel lansmanını gerçekleştirdi. İşte tüm detaylarıyla POCO X4 Pro 5G ve POCO M4 Pro!

POCO X4 Pro 5G Özellikleri

POCO X4 Pro 5G, amiral gemisi düzeyinde bir deneyim sunan ve yoğun günlük kullanımda yarı yolda bırakmayacak bir cihaz olarak bizleri selamladı. 120Hz AMOLED ekran, 108MP kamera, Snapdragon 5G işlemci ve 67W turbo şarj gibi son teknoloji özelliklerle donatılan POCO X4 Pro 5G, her yönüyle üst düzey performans sunuyor. Hareket halindeyken yüksek bir eğlence deneyimi arayanlar için 90Hz AMOLED ekran, çift hoparlör, 64MP yüksek çözünürlüklü ana kamera, yüksek performanslı MediaTek Helio G96 ile güçlendirilmiş POCO M4 Pro aynı zamanda 33W Pro hızlı şarjla destekleniyor.

POCO Global Başkanı Kevin Qiu, “Bugün tanıtımını gerçekleştirdiğimiz bu cihazlar, markamız için önemli bir kilometre taşıdır. POCO'da, müşterilerin beklentilerini aşmak ve uygun fiyata en iyi deneyimi sunmak için her gün daha fazla çalışıyoruz. Kendi segmentinde POCO X4 Pro 5G ile içinde bulunduğumuz endüstrinin standardlarını belirliyoruz ve bu önde gelen amiral gemisi düzeyindeki özelliklerle kullanıcı deneyimini gerçekten bir üst seviyeye taşıyoruz. Rakipsiz bir fiyata üstün bir eğlence deneyimi arayan tüketiciler için POCO M4 Pro en cazip alternatiflerin başında geliyor” açıklamasında bulundu.

POCO X4 Pro 5G'nin büyük 6.67" AMOLED DotDisplay ekranı, 120Hz yenileme hızında çalışarak akıcı ve gerçekçi bir görsel şölen sunuyor. POCO'nun X serisinde AMOLED'in ilk kez kullandığı bu cihaz 360Hz dokunmatik örnekleme hızı ile akıllı telefonun her harekete anında yanıt vermesini sağlıyor. Ekrandaki her kaydırma veya sürükleme işlemi için daha az gecikme yaşanırken, DCI-P3 geniş renk gamı sayesinde her renk daha canlı görünüyor. 2400 x 1080 FHD+ çözünürlüğe sahip AMOLED ekran, parlaklığını çevreye uyacak şekilde otomatik olarak ayarlayabiliyor. Buna ek olarak, SGS Eye Care Certification sayesinde uzun süreli oyun oynama seanslarında dahi POCO X4 Pro iyi bir performans sergiliyor.

POCO’da ilk kez 108MP’lik kamerada kullanılan sensör, 1/1,52"’lik devasa boyutuyla dünyanın mevcut en yüksek çözünürlüklü sensörlerinden biri olarak kabul edilmekte. 9'u 1 arada gruplama teknolojisiyle eşleştirilen bu sensör, gelişmiş netlik için daha fazla ışık yakalıyor ve her çekimde daha fazla detayı ortaya çıkarıyor. Cihaza arkada 8MP ultra geniş açılı lens ve 2MP makro kamera eşlik ederken, ön tarafta da 16MP sensör bulunuyor. POCO X4 Pro 5G ile karla kaplı dağların tepesinde, şehir merkezinin kalbinde veya spontane bir selfie’de her sahne hassas ve net bir şekilde yakalanarak en iyi çekimler elde ediliyor.

Ayrıca panoramik selfie, ağır çekim, çift video, hızlandırılmış video, süper makro, film filtreleri ve kaleydoskop gibi özellikler de cihazda bulunuyor. Cihazda amiral gemisi düzeyinde hız ve verimlilik sağlayan 6nm üretim teknolojisi üzerine inşa edilmiş Snapdragon 695 5G işlemci bulunuyor. Sekiz çekirdekli CPU, 2.2GHz'e kadar hızlara ulaşabilen iki Arm Cortex-A78 performans çekirdeği tarafından yönetiliyor. 8GB RAM'e ek olarak, POCO X4 Pro 5G, Dinamik RAM Genişletme Teknolojisi sayesinde 256GB ROM'dan dönüştürülen ekstra 3GB sunuyor, bu da onu gecikmesiz mobil oyun için ideal hale getirirken sorunsuz ve 5G'ye hazır bir kullanıcı deneyimine olanak veriyor.

5.000mAh’lık pil ile, kullanıcılar 15 saatten fazla video oynatabilir, 25 saat okuma yapabilir ya da 191 saat arka arkaya müzik çalabilir. 67W turbo şarj sayesinde, POCO X4 Pro 5G sadece 22 dakikada yüzde 70 oranında ve 41 dakikada tamamen şarj edilebilir. Buna ek olarak, POCO X4 Pro 5G, yüksek ve net stereo ses için çift hoparlör ve oyun sırasında daha net ve daha doğru geri bildirim ile daha güçlü titreşimler için bir Z eksenli lineer motor ile sürükleyici bir eğlence deneyimi sunuyor. Akıllı telefon ayrıca, kullanıcı deneyimini optimize etmek için yeni özellikler ve performans iyileştirmeleri ile tamamen yeni MIUI 13'ü de desteklemekte.

POCO X4 Pro Özellikleri

POCO M4 Pro, performansı benzersiz bir fiyat ile birleştiren bir eğlence merkezi olarak öne çıkıyor. POCO M4 Pro, POCO M serisinde ilk kez AMOLED DotDisplay ekrana yer veriyor ve 6.43 inçlik bu ekran cihazla her etkileşimde yüksek hassasiyet sunan 90Hz yenileme hızı ve 180Hz dokunmatik örnekleme oranına sahip. DCI-P3 geniş renk gamı her renge hayat veriyor ve ekranın parlaklık derecesi 1.000 nit'e kadar çıkıyor. Model kesintisiz eğlence için ekran parlaklığını ortamdaki ışık oranına göre otomatik olarak ayarlayabilir ve uzun süreli kullanımlar için hem "Eye Care Display" hem de "Seamless Display" için SGS tarafından sertifikalandırılmıştır.

64MP yüksek çözünürlüklü ana kamera M serisinde türünün ilk örneği olarak öne çıkmakta ve keskin, net ve ayrıntılı fotoğraflar çekilmesini sağlar. 64MP ana kameraya ek olarak, 118° geniş açılı lens ile önemli anları daha geniş bir perspektifte yakalamayı sağlayan 8MP ultra geniş kamera ve mikro dünyanın nadiren görebildiğimiz yakın çekim detaylarını yakalayan 2MP makro lens üçlü kamera kurulumunu tamamlıyor. Üçlü kamera kurulumu ayrıca, ağır çekim video, hızlandırılmış video ve gece modu dahil olmak üzere kullanıcıların günün her anını canlı ayrıntılarla yakalamalarını sağlayan özelliklerle birlikte geliyor.

Tabii ki, sosyal medya içeriklerinin vazgeçilmezi olan selfie çekimlerinde 16MP ön kamera kullanıcıların en iyi şekilde görünmesini sağlamayı başarıyor. POCO M4 Pro, yalnızca 179.5 g ağırlığında ve 8.09 mm kalınlığı ile bugüne kadarki en hafif POCO akıllı telefonu olmuş. Ancak daha hafif gövde, çok yönlülükten ödün vermek anlamına gelmez. Bu nedenle, iki günden fazla dayanabilen devasa 5.000mAh pil ile donatılmış cihaz. Ayrıca, POCO M4 Pro'nun 33W hızlı şarjı, kendisini yalnızca bir saatte tam doluluğa ulaştırıyor. Zaman sizin için çok önemliyse, POCO M4 Pro'yu yalnızca 10 dakika şarj ederek iki saatlik bir video oynatma süresi elde edebilirsiniz.

POCO M4 Pro, bir kullanıcının ihtiyacı olan tüm çoklu görevleri rahatlıkla gerçekleştirebilen yüksek performanslı bir yonga seti olan MediaTek Helio G96'ya sahip. Ayrıca LiquidCool Technology 1.0 Plus sayesinde POCO M4 Pro ne kadar uzun süre ve ne sıklıkta kullanılırsa kullanılsın ısınma problem yaşamayacak şekilde tasarlanmış. POCO M4 Pro ayrıca sürükleyici ses deneyimi için çift hoparlör, duyarlı dokunma geri bildirimleri için Z eksenli lineer motor ve stabil ve heyecan verici bir kullanıcı deneyimi için tamamen yeni MIUI 13 ile birlikte geliyor.

POCO X4 Pro 5G, Lazer Siyahı, Lazer Mavisi ve POCO Sarısı olarak üç renk alternatifi ve 6GB+128GB ve 8GB+256GB olmak üzere iki varyantla geliyor. POCO M4 Pro ise, Güç Siyahı, Serin Mavi ve POCO Sarısı olarak üç renk alternatifi ve 6GB+128GB ve 8GB+256GB olmak üzere iki varyantla geliyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.