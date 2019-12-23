Pocophone F2 Satışa Sunulacak mı? İşte Yeni Gelişmeler

Pocophone F1 ile oldukça büyük satış başarıları yakalayan Xiaomi, yeni modele yönelik sessizliğini uzun bir süredir koruyor. Peki Pocophone F2 satışa sunulacak mı? İşte bilinenler.

Pocophone Sonlandırıldı mı?

Akıllı telefonlar söz konusu olduğunda Pocophone F2 için bilinen bazı şehir efsaneleri bulunuyor. Yaklaşık bir yıl süren sessizliğin ve belirsizliğin ardından Pocophone yetkilisii tarafından atılan tweet ile birlikte bazı umutlarımız doğmuş oldu.

Temel olarak rakiplerine göre uygun fiyatlı oyuncu telefonlarına odaklanan Poco, Xiaomi markasının altında bulunan ve 2018 yılında başlatılan bir marka olarak biliniyor. Pocophone F1, yaklaşık 400 dolar fiyat etiketi ile amiral gemisi özelliklerine sahip olan markanın ilk ve tek akıllı telefonu oldu. Beklendiği gibi fiyatın satın almada önemli olduğu Hindistan gibi pazarlarda önemli başarılar yakaladı.

Referans olması adına F1 modelinin Snapdragon 845 işlemciden gücünü aldığını, 8 GB RAM ve 256 GB depolama ile desteklendiğini vurgulayalım. Bu da modeli rekabetçi bir oyuncu telefonu haline getirmek için oldukça yeterli idi. Tabii söz konusu şey fiyat rekabeti olduğunda ekran ve kamera konusunda kırpılmış bazı detayları bulunuyordu.

Premium segment fiyat aralığına girmeden amiral gemisi özelliklerine sahip olmak isteyen kullanıcıların gözlerini F2 modeline kaydırmasına karşın uzun bir süredir hiçbir şey açıklanmadı. Hatta bahsedilmedi. Bu olayların ardından alt markanın sonlandırıldığına yönelik bazı iddialar da ortaya çıkmıştı.

Pocophone F2 için Önemli İşaret

Ancak görünüşe göre hiç de beklenmeyen bir zamanda önemli bir işarete kavuştuk gibi gözüküyor. Pocophone Global Başkanı Alvin Tse kısa süre önce attığı tweet ile birlikte "2020 yılında Poco'dan daha fazlasını duyacaksınız." dedi. Tse, attığı tweeti kısa bir süre sonra kaldırdı.

Uzun sürenin ardından ilk kez bir Xiaomi ya da Poco yetkilisi Pocophone'dan bahsetmiş oldu. Atılan tweet açık bir şekilde Poco F2 için bir işaret olmasa da, markanın bu yolda gideceği düşünülüyor. Markanın başlangıcından bu yana yalnızca tek bir modeli olduğunu düşünürsek burada F2'yi beklememiz yanlış olmaz.