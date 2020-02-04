Pocophone X2 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Yaklaşık bir buçuk yıl gibi uzun bir süredir sessizliğini koruyan Pocophone hem teknik detayları hem de tasarımı ile oldukça iddialı gözüken Poco X2 ile karşımıza çıktı. İşte yeni modele ait merak ettiğiniz her şey!

Pocophone X2 Teknik Özellikleri

Poco X2 geçtiğimiz saatlerde Hindistan sınırlarında düzenlenen bir etkinlik ile birlikte tanıtıldı. Yeni modelin orta - üst segment aralığında konumlandığını ancak bu segment aralığındaki pek çok rakibine göre üstün ek özellikler sunduğunu vurgulayalım.

6.67 inç boyutunda 20:9 oranlı Cinematic Display ile gelen X2, 120Hz ekran yenileme hızına sahip. Ekranda, ekran içi ikili ön kamera yer alıyor.

Yeni model gücünü Snapdragon 730G işlemciden alıyor. Bu işlemci Snapdragon 730'a göre yaklaşık yüzde 10 oranında daha yüksek performans sunuyor. Grafik işlemci tarafında ise Adreno 618 bulunuyor. Modelin AnTuTu skoru ise yaklaşık 275,000 puan dolaylarında. Buna ek olarak en üst varyasonda 8 GB RAM ve 256 GB UFS 2.1 depolama yer alıyor. Bunun en üst varyasyon olduğunu tekrardan vurgulayalım.

Eğer tüm varyasyonlara bakarsak 6 GB + 64 GB, 6 GB + 128 GB ve 8 GB + 256 GB seçeneklerini görüyoruz.

Arka tarafa baktığımızda dörtlü kamera kurulumu görüyoruz. Ana kamera Sony IMX686 sensörden gücünü alıyor ve 64 MP çözünürlüğe sahip. Buna ek olarak 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro kamera da ana kameraya eşlik ediyor. Ön tarafta ise ekran içerisine konumlandırılmış 20 MP ve 2 MP çözünürlüğünde ikili ön kamera yer almakta.

X2, 4,500 mAh kapasitesinde bir batarya ile kutudan çıkıyor ve bu bataryanın 27W hızlı şarj desteği bulunmakta. Bu destek ile birlikte sıfırdan yüzde şarj için gereken süre 68 dakika olarak belirtildi. Hızlı şarj aletinin kutu içerisinden çıktığını belirtelim.

Yeni modelin parmak izi sensörü cihazın yan çerçevesinde yer alıyor. Ayrıca cihazın arka kasasının Gorilla Glass 5 ile korunduğunu da görüyoruz.

Pocophone X2 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Pocophone X2; Atlantis Blue, Matrix Purple ve Phoenix Red olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olacak.

Yapılan açıklamalara göre yeni modelin fiyatı ise şöyle olacak:

6 GB + 64 GB: 15,999 RS (Yaklaşık 225 dolar)

(Yaklaşık 225 dolar) 6 GB + 128 GB: 16,999 RS (Yaklaşık 240 dolar)

(Yaklaşık 240 dolar) 8 GB + 256 GB: 19,999 RS (Yaklaşık 280 dolar)

Yeni modelin 11 Şubat tarihinden itibaren belirli bölgelerde ve pazarlarda satışa sunulacağını vurgulayalım. Şu aşamada yeni modelin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı yönünde herhangi bir bilgiye sahip değiliz.