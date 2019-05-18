POG, The Division 2'nin İlk Raid Görevini Tamamlayan Klan Oldu

Tom Clancy's The Division 2 oyuncuları için dün büyük bir gündü. Çıkışını gerçekleştirdiği 15 Mart 2019 tarihinden bu yana beklenen ilk Raid görevi Operation Dark Hours dün itibarıyla başladı. Bu tür görevleri seven oyuncular da aç kurtlar gibi göreve saldırdılar. Gelen ilk habere göre, Marcostyle önderliğindeki POG klanı ilk Raid görevini beş saat içerisinde tamamladı.

Yapılan açıklamalara bağlı olarak bu görevin bir hayli zorlu olacağını biliyorduk. Arlington köprüsü ve akabinde gelecek olan pazar yeri olmasa da son aşama olan havalimanı kısmının çok fazlaca zorlu olacağı belliydi; çünkü peşinize hem elit düşmanlar hem de Apache helikopterlerin yanı sıra bir bu kadar da zorlu final savaşı bulunuyor. Final savaşını zorlu kılan kısım ise yere sermeniz gereken düşmanın yanındaki yardımcısıydı. Bu yardımcının aktif hale getirildiğinde bütün takımı tarumar edebilecek bir özel yeteneği bulunuyor.

Ancak her şeye rağmen yayıncı ve Youtuber olan Marcostyle, lideri olduğu POG klanı ile uzun uğraşlar sonucunda mutlu sona ulaşmışlar. Başlarda sayısız kez ölen klan, son denemelerinde ise son savaşa geldiklerinde sadece yedi kişilermiş. Toplamda üç saat süren savaş ile Operation Dark Hours görevini aktif hale geçişinden beş saat sonra bitirmeyi başarmışlar. Eğer yayını izlemek isterseniz, aşağıdan göz atabilirsiniz. Keyifli seyirler!

Son olarak, bildiğiniz gibi Operation Dark Hours görevini tamamlayacak olan ilk ekip için hazırlanacak olan özel bir tablo oyundaki Beyaz Saray'ın duvarına asılacak. Her ne kadar bu görev sekiz kişilik olsa ve POG klanı yedi kişi ile görevi tamamlamışsa da Fransız yayıncı klan için özel bir tablo hazırlayacak. Marcostyle ve POG klanını biz de buradan tebrik ediyoruz.