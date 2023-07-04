Pokémon Benzersiz Yolculuklar'ın Yeni Bölümleri Netflix'te Yayında!

Türkiye'ye özel olarak Netflix'te yayınlanan Pokémon Benzersiz Yolculuklar'ın yeni bölümleri Pokémon meraklıları için heyecan dolu maceralar sunuyor. Sevilen animasyon dizisinin 25. sezonu, Ash Ketchum ve Pikachu'nun Goh ve Chloe eşliğinde uçsuz bucaksız Pokémon evrenindeki maceralarını takip etmeye devam ediyor.

Pokémon Benzersiz Yolculuklar'ın Yeni Bölümlerinin Konusu

Pokémon Benzersiz Yolculuklar'ın son bölümü, Ash'in Dünya Taç Giyme Serisinde Kalos Elit Dörtlüsünden Drasna ile yapacağı maçtan önce arkadaşları Clemont ve Bonnie'yi ziyaret etmesiyle başlıyor. Ziyareti sırasında Ash'in arkadaşlarından birinden ilham alan Chloe, güvenilir Eevee'siyle birlikte merakla beklenen Büyük Pokémon Yarışması'na katılmaya karar veriyor.

Ancak Chloe'nin Lucario ile kurduğu derin bağ, Greninja'nın anılarını geri getiriyor ve Ash'in özel eğitim için Kalos'a dönmesine neden uyor. Bu esnada Goh, Mew Projesi için son sınav görevlerini üstleniyor ve Lillie, Crown Tundra'daki olaylı yolculuğunun ardından nihayet ailesiyle yeniden bir araya geliyor. Sekiz Usta Turnuvası'na sayılı günler kala, Ash'in uzun süredir rakibi olan Paul beklenmedik bir şekilde ortaya çıkıyor ve Ash'in bu nihai mücadelede onunla yüzleşme kararlılığını ateşliyor.

Hayranlar ayrıca The Pokémon Company International tarafından yayınlanan resmi Pokémon YouTube kanalındaki son fragmanı izleyerek sezonun derinliklerine inebilirler.

Pokémon Benzersiz Yolculuklar Yeni Bölümlerinin Tanıtımı