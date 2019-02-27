Pokemon Detective Pikachu Filminden Yeni Fragman!

Pokemon tutkunlarının merakla bekledikleri Pokemon Detective Pikachu filminden yepyeni bir fragman geldi! Sevilen oyuncu Ryan Reynolds’ın Pikachu’ya sesiyle hayat verdiği filmde, sevilen birçok Pokemon karakterini izleme şansına sahip olacağız.

Warner Bros. içimizi kıpır kıpır eden ilk fragmanın ardından, Pokemon Detective Pikachu için yayınladığı ikinci fragmanla heyecan dozajını bir tık daha artırdı.

Pokemon dünyasının en sevilen karakterlerinden biri olan Pikachu, Deadpool filmiyle sükse yapan ünlü aktör Ryan Reynolds’ın sesiyle hayat bulacak. Filmde ayrıca her biri kendine has yetenekleri ve kişilikleri olan çok çeşitli sevgili Pokemon karakterleri de yer alıyor.

Filmde Tim karakterini Justice Smith canlandırırken, Lucy rolünde ise Kathryn Newton’ı izleyeceğiz. Bu isimlere Ken Watanabe, Suki Waterhouse, Omar Chaparro, Chris Geere ve Bill Nighy eşlik edecek.

Pokemon Detective Pikachu’dan gelen iki fragman da beklentilerimizi bir hayli karşılıyor. Özellikle 90 jenerasyonunun müthiş bir ilgi göstermesi beklenen filmin, gişe rekorlarını alt üst edeceğini söylemek sanırım yanlış olmaz.

Yönetmen koltuğunda Monsters vs Aliens, Gulliver's Travels ve Goosebumps gibi başarılı filmlere imza atan Rob Letterman’ın oturduğu Pokemon Detective Pikachu, 10 Mayıs’ta izleyicilerle buluşacak.

Pokemon Detective Pikachu filminin yeni fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Pokemon Detective Pikachu Fragmanı