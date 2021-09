Pokemon Filminin Yayın Tarihi ve Fragmanı Paylaşıldı

"Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle" isimli Pokemon filminin yayın tarihi belli oldu. Ayrıca filme ait yeni fragman da paylaşıldı. Yeni video, Netflix'in Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı. Filme ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Pokemon Filminin Yayın Tarihi ve Fragmanı!

Netflix Geekend Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşım ile birlikte Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle isimli filmin yayın tarihi belli oldu. Paylaşılan tweette ayrıca filme ait yeni bir fragman da yer aldı.

Yeni Pokemon filmi, 8 Ekim tarihinde popüler dijital yayın platformu Netflix'in içerik kütüphanesine eklenecek. Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle olarak isimlendirilen yapım, serinin 23. filmi olma özelliğine sahip.

Aksiyon ve macera ögelerine sahip olan filmin Netflix sayfasında yer alan tanıtım yazısında "Münzevi Zarude ile ormanda büyüyen Koko, Ash ve Pikachu ile tanıştığında insanların dünyasını keşfeder ve yuvasını tehdit eden bir plandan haberdar olur" ifadeleri yer alıyor.

Ash ile Pikachu'nun yeni bir macerasına tanık olacağımız filmin yeni fragmanı yayımlandı. 1 dakika 26 saniye uzunluğundaki fragman, film hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak sağlıyor. Fragmanda ayrıca bazı pokemonları da görüyoruz.

Sosyal medya platformu üzerinden yayımlanan yeni fragman izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü. Netflix Geekend Twitter hesabı üzerinden paylaşılan fragmanı aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

the next POKÉMON movie is coming to Netflix!



Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle — the 23rd movie in the series — will debut on October 8th. check out the brand new trailer: pic.twitter.com/AXur4CrVqW — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) September 7, 2021

Pokemon Filminin Kadrosu

Ikue Otani

James Carter Cathcart

Major Attaway

Sarah Natochenny

Michele Knotz

Kellen Goff

Kimlinh Tran

Erica Schroeder

Michelle Ruff

Edward Bosco

Rodger Parsons

Billy Kametz

Ryan Andes

Dünya genelinde milyonlarca Pokemon hayranı tarafından merak içerisinde beklenen Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle (Pokémon Filmi: Ormanın Sırları) 1 saat 39 dakika uzunluğunda olacak. Filmin kadrosunda Ikue Otani, Sarah Natochenny, Kimlinh Tran, Ryan Andes, Rodger Parsons, James Carter Cathcart, Erica Schroeder ve Michelle Ruff gibi isimler yer alıyor.

Pokémon Filmi: Ormanın Sırları isimli yapım hakkında ne düşünüyorsunuz? Önümüzdeki ay Netflix üzerinden yayımlanacak yeni Pokemon filmi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.