Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından oynanan Pokemon Go 2020 kazancı belli oldu. Sensor Tower tarafından paylaşılan verilere göre Pokemon Go, bu zamana kadarki en kazançlı yılını yaşıyor.

Pokemon Go 2020 Kazancı Ne Kadar?

Niantic tarafından geliştirilen Pokemon Go, 6 Temmuz 2016 tarihinde Android ve iOS platformlarına çıkışını gerçekleştirdi. Artırılmış gerçeklik türündeki mobil oyun kısa süre içerisinde dünya genelinde oldukça popüler hale geldi. Geliştirici Niantic, milyonlarca oyuncu sayısına ulaşan oyun ile beraber oldukça büyük bir başarıya imza attı.

Artırılmış gerçeklik türündeki Pokemon Go 2020 kazancı ile dudak uçuklattı. 2020 yılının bitmesine henüz iki ay olmasına rağmen 2020 yılı mobil oyun için en kazançlı yıl oldu. Sensor Tower tarafından paylaşılan verilere göre Niantic tarafından geliştirilen oyun 2020 yılının ilk 10 ayında bir milyar dolardan fazla kazandı.

Geçtiğimiz yıl 902 milyon dolar kazanç elde edilmişti. Buna göre 2020 yılının ilk 10 ayında elde edilen hasılat, 2019 yılının ilk 10 ayında elde edilen hasılata kıyasla yüzde 30 arttı. Milyonlarca oyuncu tarafından oynanan Pokemon Go oyunu, 2016 yılından bu zamana kadar toplamda 4,2 milyar dolar kazandı ancak oyun daha önce hiçbir yıl 1 milyar dolar hasılata erişememişti.

2016 yılında 832 milyon dolar hasılat elde eden Pokemon oyununun gelirleri 2017 yılında 589 milyon dolar gelir ile yüzde 29 oranında düştü ancak geri toparlanmayı başardı. Artırılmış gerçeklik oyununun geliri 2018 yılından itibaren her yıl artmaya devam etti. Mobil oyun, 2018'de 589 milyon dolar, 2019 yılında 902 milyon dolar kazandı. 2020 yılı ise daha şimdiden bu zamana kadarki en kazançlı yıl oldu.

Pokemon Go 2020 kazancının bu kadar yüksek olmasının yeni tip koronavirüs salgınından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile insanların zamanlarının büyük bir kısmını evde geçiriyor. Çok sayıda insan evde kaldığı süre boyunca oyun oynayarak vakit geçiriyor. Dolayısıyla Pokemon Go uygulama içi satın alımlar bu sebepten ötürü artmış olabilir.