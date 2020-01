Pokemon GO Battle League Başlıyor

Pokemon GO oyuncularına dünya genelinde diğer eğitmenlerle kapışmaları için bir fırsat olan Go Battle League çok yakında başlayacak. Sezon öncesi etkinliklerde diğer eğitmenlere karşı savaşma imkanı verecek özellik sunucu sorunları gibi durumlar yaşatmamak adına geçici olarak durduruldu.

Niantic, geçtiğimiz sene Pokemon GO oyuncularına dünya çapında eğitmenlerle mücadele etme imkanı verecek “Go Battle League” adında bir özelliğin sözünü vermişti. Şimdi geliştirici Go Battle League’i başlatmaya hazırlanıyor. Özelliğin düzgün bir şekilde sunulması ve sunucu sorunları olmaması için geçici olarak durduruldu. Bu özellik açıldığında oyuncular Go Battle Leauge sezon öncesi etkinliklerde diğer eğitmenlerle savaşacak. Great League, Ultra League ve Master League adını taşıyan sezon öncesi ligler Niantic’in rekabetçi oyunun ilk sezonu için insanların nasıl oynadığını ve ayarlamalar yaptığını gözlemlemesine izin verecek.

Oyuncuların liglerde oynayabilmek için beş kilometre yürüyerek girişi kazanmaları ve beş online maçın kilidini açmalarını gerekiyor. Bunu günde üç kez tekrarlayarak daha fazla eğitmenle savaşma şansına sahip olacaklar. Beş kilometre yürüyüşü tamamlayamayanlara Battle Now özelliğine giriş yapmak için alternatif bir yol (PokeCoins kullanarak) sunulacak. Oyuncuların Go Battle League’de oynarken serbest güreş kostümü giyen Pikachu türü olan Pikachu Libre ile de karşılaşacak.

Niantic, mümkün olan en kısa sürede özelliğin kullanıma sunulmasına ilişkin güncelleme sunacağını söyledi. Gelecekteki duyurular için Pokemon GO’nun sosyal medya hesaplarını takip etmenizde fayda var.

Trainers will soon be able to battle other Trainers from all around the world! We’re excited to announce that the #GOBattle League preseason will be starting soon! Learn more: https://t.co/Vc43qvu1sg pic.twitter.com/6f2jHzPKND