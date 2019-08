Pokemon Go Çılgınlığı Bu Kadarına da Pes Dedirtti

Pokemon Go oyununu, otomobil sürerken oynamamanız gerektiği konusunda bilindik bir uyarı vardır. Ancak ABD’de bir sürücü, bu uyarıyı oldukça ilginç bir şekilde ihlal etti.

Seattle Times’ın haberine göre, Washington eyalet polisleri, geçtiğimiz Salı akşamı yoğun bir otoyolun emniyet şeridinde bir aracın durmakta olduğunu fark etti.

Polisler, sürücünün yardıma ihtiyacı olup olmadığını görmek için araca yaklaştı. Sürücünün şoför koltuğunda oturduğu ve bir köpük bloğunu tuttuğu görüldü. Köpük bloğuna, her biri Pokemon Go’ya bağlı olan 8 adet telefonun yerleştirilmiş olduğu fark edildi.

Sürücüye herhangi bir trafik cezası yazılmadı çünkü aracı kullanırken oyun oynadığı görülmedi. Ancak sürücü, herhangi bir acil durum olmadan emniyet şeridini ihlal ettiği için uyarıldı.

Ayrıca polisler sürücüye, dikkatini dağıtmaması için telefonları aracın arka koltuğuna koyması gerektiğini söyledi.

#PokemonDistraction Sergeant Kyle Smith contacted a vehicle on the shoulder yesterday evening. This is what was next to the driver! Playing #PokemonGO with EIGHT (8) phones! Driver agreed to put phones in back seat and continued his commute with 8 less distractions. pic.twitter.com/tgOr16CRlm