Pokémon GO Evden Çıkmadan Karakter Toplamanıza İzin Verecek

COVID-19 pandemisi dolayısıyla birçok farklı şirket, kendi ürünlerinde önlemler alarak insanları korumaya çalışıyordu. Pokémon GO için yeni şeyler düşünen Niantic, gerçek dünyada dolaşarak Pokemon toplayabildiğiniz oyun için yeni güncellemeler yayınlayarak, oyuncuları evlerinde tutacaklarını belirtti.

2016 yılında piyasaya sürüldüğünde dünyanın en çok konuştuğu konuların başında gelen mobil oyun Pokémon GO'yu oynayabilmek için gerçek dünyada adımlar atmanız gerekiyordu. Böylece bölgenizdeki Pokemonları görebiliyor ve yakalayabiliyordunuz. 2016'nın yaz aylarını tamamen ele geçiren yapım, sonrasında o günkü popülaritesini yitirmiş olmasına karşın hala on milyonlarca kişi tarafından oynanmaya devam ediliyordu.

Çin'in Wuhan kentinde başladıktan sonra dünyanın dört bir noktasına yayılan koronavirüs COVID-19 ise günümüzün en büyük tehditlerinden bir tanesiydi. İnsandan insana bulaşan ve hala tedavisi tam anlamıyla bulunamayan virüs, 2 ayda binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol almıştı. Çok hızlı yayılması sebebiyle uzmanlar toplu alanlardan uzak durulması konusunda uyarılar yapıyorlar ve virüsün yayıldığı bölgelerde evden çıkılmamasını dile getiriyorlardı.

Pokémon GO oynamak için evden çıkmak zorunda olduğunuzdan Niantic, yeni yollar aramaya başladıklarını duyurdu. Oyunun tek başına oynanabilen taraflarında iyileştirmeler yaparak, karakter gelişiminin evde de devam etmesini sağlamaya çalıştıklarını dile getiren yetkililer, bununla yetinmeyeceklerini belirttiler. Pokémon GO'da paket fiyatlarını indirmek suretiyle yeni Pokémon'lar elde etmeyi kolaylaştırmayı düşünen Niantic, Pokémon belirme oranlarını da yükselterek, insanların evlerinin çevresinde daha fazla karakter belirmesi için uğraşacaklarını kaydetti.

GO içerisinde yer alan bir başka mekanik ise yumurta kırmaktı: Belirli mesafeler yürüyerek yumurtaları çatlatabiliyor ve yeni Pokémon'lar elde edebiliyordunuz. Bu kırılma sürelerini yarı yarıya indirmeyi planlayan Niantic, böylece oyuncularının daha az dışarda kalmalarını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.