Pokemon GO Geliştiricilerinden Monster Hunter Oyunu Geliyor

Pokemon GO fenomeninin arkasındaki stüdyo Niantic, önümüzdeki hafta gibi erken bir tarihte yayına girecek bir başka projeyi daha duyurdu: Monster Hunter Now.

CAPCOM ile yapılan iş birliği, Niantic'in en ikonik serilerden birini mobile taşındığını görmemizi sağlayacak. Oyun bu Eylül ayında piyasaya sürülecek ancak daha önce denemek isteyenler için 25 Nisan'da kapalı bir beta başlayacak.

Tahmin edebileceğiniz gibi oyunda oyuncular canavarları avlamak için bir araya gelecek. Dünya çapında 90 milyondan fazla satılan Monster Hunter serisi, tüm zamanların en popüler aksiyon rol yapma oyunu serilerinden biri, bu nedenle yaklaşan mobil oyunun sadece bu nedenle bile oldukça ilgi çekmesi bekleniyor.

Ancak Pokemon GO, Monster Hunter Now'ın sadece serinin deneyimli oyuncuları için değil, herkesin keyif alabileceği şekilde tasarlanacağını ön görmemizi sağlıyor. Niantic tarafından açıklanan bir mekanik, Paintball adı verilen ve bir canavarı eve getirip tek başına ya da başka biriyle avlamak için kullanılabilecek bir öğeyi içeriyor.

Monster Hunter Now, Çok Yakında Mobile Geliyor

Bir başka ilginç mekanik ise oyuncuların yol arkadaşlarının Paintball ile geçtikleri canavarları işaretlemelerine ve böylece eve döndükten sonra onları avlayabilmelerine olanak tanıyor. Bu, vahşi doğada canavar aramak için her zaman çevrimiçi olma ihtiyacını ortadan kaldıran ilginç bir konsept.

Monster Hunter Now, Niantic'in konum tabanlı teknolojisini ve gerçek dünyayı fantastik yaratıklarla kaplayan AR'yi (artırılmış gerçeklik) kullanacak. Eğer bir avcı olma ve arkadaşlarınızla bir araya gelerek dünyanın en vahşi canavarlarını alt etme fikri kulağa hoş geliyorsa Monster Hunter Now için ön kayıtların başladığını ve kaçırmamanız gerektiğini duyurmuş olalım.

Önümüzdeki hafta yapılması planlanan kapalı betaya katılmak isteyenler MonsterHunterNow.com adresinden kayıt yaptırabilirler. Oyunun bu Eylül ayında Android ve iOS'ta piyasaya çıktığında ücretsiz olarak sunulmasını bekliyoruz.