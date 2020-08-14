Japonya'da Pokemon Go Kavgası Tutuklanma İle Sona Erdi! İşte Sebebi

Japonya'da Pokemon Go kavgası tutuklanma ile sonuçlandı. 56 yaşındaki Kanehisa Satoh, 55 yaşındaki arkadaşı ile Pokemon Go yüzünden tartıştı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü ve Satoh, arkadaşına saldırdı. Kanehisa Satoh, arkadaşına gerçekleştirdiği saldırı sonucunda tutuklandı.

Japonya'da Pokemon Go Kavgası Tutuklanma İle Sonuçlandı

Kotaku'daki habere göre Japonya'nın Hokkaido şehrinde birkaç yıl önce 56 yaşındaki Kanehisa Satoh ile 55 yaşındaki adam Pokemon Go oynarken tanışmışlardı. Arkadaş iki oyuncu sık sık birlikte Pokemon Go oyununu oynamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde yine pokemon oyunu oynayan iki arkadaş insanları hayrete düşüren bir nedenden ötürü kavga etti.

56 yaşındaki Kanehisa Satoh, geçtiğimiz günlerde pokemon oyununu oynamak için dışarı çıktı. Bir spor salonunun yanında pokemon yakalamaya çalışan iki arkadaş arasında çok enteresan bir nedenden ötürü kavga başladı.

Kanehisa Satoh'un sahip olmak istediği pokemonu arkadaşı yakaladı. Bu duruma çok sinirlenen Satoh, arkadaşı ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Satoh, arkadaşına saldırdı. Öfkesi azalmayan Satoh, arkadaşının arabasının aynasına tekme atmaya başladı.

Satoh tarafından saldırıya uğrayan 55 yaşındaki adam bu olayın üzerine polise haber verdi. Polis ekipleri kısa süre içerisinde Kanehisa Satoh'u yakaladı. Satoh, polise verdiği ifadede sahip olmak istediği pokemonu arkadaşı yakalayınca çok sinirlendiğini belirtti. Suçunu itiraf eden Satoh, tutuklandı.