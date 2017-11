Pokemon GO Kaynaklı Trafik Kazalarının Maliyeti Hayrete Düşürdü

Piyasaya sürülmesinin ardından çok kısa sürede ortalığı kasıp kavuran Pokemon GO oyununun yankıları sürüyor. Yarattığı etkiyle, sosyal ve psikolojik çalışmaların bile bir parçası haline gelen oyunun ortaya çıkardığı maddi hasar da söz konusu. Oyunu her yere yanında götüren kullanıcılar, araç kullanırken de oyunu oynamaya devam ediyorlardı. Bu durum trafik kazalarını da beraberinde getirirken Pokemon GO, direkt trafik kazalarına neden olan bir olgu haline geldi. Pokemon GO kaynaklı trafik kazalarının bilançosu ise ağır oldu. Maddi hasarın yanı sıra 9 yaşındaki bir çocuk da hayatını kaybetti.

Purdue Üniversitesi’nden araştırmacıların yaptığı çalışma sonuçlarına göre Amerika Birleşik Devletleri’nde Pokemon GO’dan kaynaklanan trafik kazaları 2 ila 7.3 milyar dolara mal oldu. Yapılan araştırma, oyunun çıkış tarihi itibarıyla ilk 148 günü kapsarken maddi hasarın yanı sıra 2 de can kaybı yaşandı.

Araştırma sonuçlarında ortaya çıkan hasarın tam bir değerle ifade edilememesinin sebebi ise araştırmanın sadece Indiana’da yapılmış olması. Araştırmacılar detaylı kaza raporlarını inceleyip bu sonuca ulaşırken toplam hasar parçadan bütüne genellenerek oluşturuldu. Yani Indiana’da ortaya çıkan hasar 5 ila 25 milyon dolar iken bu rakamlar ülke geneline uygulandığında sonuç 2 ila 7 milyar dolar arasında şekillendi. Benzer gözlemler dünyanın diğer bölgelerinde de yapıldı. Örneğin Tayvan’da oyunun çıkışıyla birlikte otoyol biletleri ihlallerinin sayısının arttığı belirlendi. Bu tür araştırmalar ortaya çıkınca Niantic de oyunun trafikte oynanmasını engelleyecek veya zorlaştıracak önlemler aldı.