Pokemon GO'nun Yapımcısından Yeni NBA Oyunu Geliyor

Çıktığı günlerde tüm dünyayı kasıp kavuran Pokemon GO, artırılmış gerçeklik oyunlarına karşı ilginin azalmasıyla birlikte zamanla gözden düşmüştü. Yeniden göz önünde olmak isteyen Amerikan oyun geliştiricisi Niantic, yine güçlü bir markayla piyasaya çıkmak istiyor.

Aynı Pokemon GO'daki gibi bir artırılmış gerçeklik oyunu olarak tasarlanan yeni oyun NBA All-World, yine insanları sokağa dökmeyi planlıyor. Oyunun geliştirici ekibinde daha önce NBA 2K ve NFL 2K serilerinin yapımcılığını üstlenen Marcus Matthwes'da yer alıyor.

NBA All-Worlds Tanıtım Videosu!

Hem artırılmış gerçeklik furyasının çok hızlı geçmesi hem de pandemi nedeniyle büyük oranda oyuncu kaybeden Pokemon GO sonrasında güçlü bir şekilde toparlanmak isteyen Niantic, önümüzdeki sene büyük reklam kampanyaları başlatacak. Oyunun yeni NBA sezonuyla birlikte çıkması bekleniyor.

Oyunun genel mekaniği eski AR oyunlarına benzer bir şekilde yaşadığınız bölgedeki bazı noktalara giderek gizemli eşyalar, oyuncu kartları ve kozmetikler toplamak üzerine. Pokemon GO'nun aksine çok daha kuvvetli bir PvP sistemi kurmak isteyen Niantic, sokakta karşılaştığınız başka bir oyuncuyla unutulmaz birebir maçları yapmanıza imkan sağlayacak.

Matthews'un açıkladığına göre NBA All-Worlds'te en sevdiğiniz oyuncuyu seçip, istediğiniz şekilde giydirerek çeşitli özelliklerini yükseltebileceksiniz. Ayrıca oyun içinde günün belli zamanlarında ve şehrin belirli noktalarında özel etkinlikler düzenlenecek.

Oyunun ekim ayında Android ve iOS cihazlar için çıkış yapacağı düşünülüyor.