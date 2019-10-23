Pokemon Go Oynarken Soyguna Şahit Olan Kadın Öldürüldü

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından bir tanesi olan Pokemon Go'yu oynamak için parka giden bir kadın ve arkadaşı banka soygununa rastladı ve soyguncular tarafından öldürüldü. Gündeme bomba gibi düşen haberin tüm ayrıntılarını sizler için derledik. Olay ABD'nin New Mexico eyaletinde meydana geldi. Vatandaşlar büyük şok yaşadı.

21 yaşındaki Cayla Campos isimli kadın ve erkek arkadaşı Pokemon Go oynamak için araba ile evlerinin yakınlarında bulunan parka gitti. Parkta Pokemon Go oynayan iki genç bir süre sonra araçlarına geri geldi. Aracın içerisinde oturan iki genç henüz ismi belirlenemeyen bir bankanın soyulma anına tanıklık etti.

Banka soygununu gören iki genç hemen olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı ancak soyguncular iki genci fark etti ve araçlarına kurşun sıkmaya başladı. Soyguncular tarafından sıkılan kurşunlar 21 yaşındaki Cayla Campos'un boynuna işaret etti. Cayla Campos yaşananların ardından hastaneye kaldırıldı.

Campos hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki hayatını kaybetti. Soyguncuların olay yerinden koşarak uzaklaştığı tahmin ediliyor. Polis konu hakkında henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.