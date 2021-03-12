Pokemon Go Oyuncusu 1 Günde 11.400 Pokemon Yakaladı!

Pokemon Go oyuncusu 24 saat gibi kısa bir sürede 11 bin 400 adet pokemon yakalayarak büyük bir başarının altına imza attı. Bu zamana kadar bir günde bu kadar yüksek sayıda pokemon toplayabilen oyuncu olmamıştı. Söz konusu başarıya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Pokemon Go Oyuncusu Binlerce Pokemonu Nasıl Yakaladı?

Niantic tarafından geliştirilen Pokemon Go, 6 Temmuz 2016 tarihinde Android ve iOS platformlarına çıkışını gerçekleştirdi. Artırılmış gerçeklik türündeki mobil oyun kısa süre içerisinde dünya genelinde oldukça popüler hale geldi. Geliştirici Niantic, milyonlarca oyuncu sayısına ulaşan oyun ile beraber oldukça büyük bir başarıya imza attı.

Artırılmış gerçeklik oyununda pokemon yakalayabilmek için dışarıda gezmek gerekiyor. Bu sebepten ötürü dışarıda hareket ederek pokemonları tespit edip yakalamalısınız. Dünyanın en popüler mobil oyunlarından bir tanesi olan Pokemon Go'da dün Community Day (Topluluk Günü) isimli bir etkinlik gerçekleşti. Gerçekleşen etkinlikte bir oyuncu bu zamana kadar görülmemiş bir başarıya imza attı.

Bir oyuncu etkinlik kapsamında 24 saat gibi kısa bir süre içerisinde tam 11 bin 400 adet pokemon yakaladı. Bu da dakikada yaklaşık 8 pokemon yakalandığı anlamına geliyor. Mobil oyuncu, bu kadar çok sayıda pokemonu yakalayabilmek için bisiklet ile 130 kilometre yol katetmek zorunda kaldı. Görünüşe göre oyuncu, büyük bir başarı elde ederken aynı zamanda iyi bir egzersiz de yapmış.

Tarotirota kullanıcı ismine sahip oyuncu tarafından paylaşılan tweete göre işin en zor kısmı, binlerce pokemonu depolayabilmek için gerekli olan Poke Balls sayısını yönetmek oldu. Oyuncu, 2 bin 900 adet Poke Balls ile 11.400 tane pokemonu depolamayı başardı. Artırılmış gerçeklik türündeki popüler mobil oyunda pokemon bulmanın yanı sıra yakalama işleminin de pek kolay olmadığını belirtmemiz gerekiyor.

Toplam yakalanan pokemonun 139 tanesi Shiny kategorisinde yer alıyor. Shiny kategorisinde yer alan pokemonları farklı renkte oluyor. Bu da bu pokemonları daha değerli olmasını sağlıyor. Dolayısıyla Shiny pokemonları diğerlerine kıyasla daha yüksek fiyata satılıyor.

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