Pokémon Go Sosyal Mesafe Kuralları Oyuna Entegre Ediliyor

Pokémon Go'dan sosyal mesafeye teşvik için yeni karar. Geliştirici şirket Niantic'in yeni açıklamasına göre Pokémon Go, bazı sosyal mesafe özelliklerini sonsuza kadar koruyacak.

Pokémon Go'nun arkasındaki geliştirici şirket Niantic, mobil oyun oynamayı biraz daha güvenli ve kolay hale getirmeye yardımcı olmak için pandemi dönemi kurallarının birçoğunu eski haline getirmeyi seçti.

En önemli değişiklik, oyuncuların 40 metre yerine Spor Salonlarından ve PokéStops'tan 80 metre uzakta durmalarına izin veriyor olması. Bildiğiniz üzere oyun ilk duyurulduğu mesafe sınırı 40 metreydi, ancak Covid-19 salgını sırasında sosyal mesafeye teşvik etmek için sayı ikiye katlanarak 80 metreye çıkarılmıştı.

Ağustos ayının başında Niantic 80 metrelik değişikliği tersine çevirdi, ancak bu geriye dönüş kuralı, oyuna alışan oyuncuların tepkisini çekmesine yol açtı. Hareket halindeyken daha iyi çalışan ve Buddy Pokémon'un size verebileceği hediye sayısını değiştiren 'Incense' gibi diğer değişiklikler de güncelleme içerisinde yer alıyor.

Trainers - we’re looking forward to sharing our plans as a result of the task force on September 1, but one thing does not have to wait! From now on, 80 meters will be the base interaction radius for PokéStops and Gyms globally. (1/2)