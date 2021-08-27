Pokémon Go Sosyal Mesafe Kuralları Oyuna Entegre Ediliyor

Pokémon Go'dan sosyal mesafeye teşvik için yeni karar. Geliştirici şirket Niantic'in yeni açıklamasına göre Pokémon Go, bazı sosyal mesafe özelliklerini sonsuza kadar koruyacak.

Pokémon Go'nun arkasındaki geliştirici şirket Niantic, mobil oyun oynamayı biraz daha güvenli ve kolay hale getirmeye yardımcı olmak için pandemi dönemi kurallarının birçoğunu eski haline getirmeyi seçti.

Pokémon Go'dan sosyal mesafeye teşvik için yeni karar

En önemli değişiklik, oyuncuların 40 metre yerine Spor Salonlarından ve PokéStops'tan 80 metre uzakta durmalarına izin veriyor olması. Bildiğiniz üzere oyun ilk duyurulduğu mesafe sınırı 40 metreydi, ancak Covid-19 salgını sırasında sosyal mesafeye teşvik etmek için sayı ikiye katlanarak 80 metreye çıkarılmıştı.

Ağustos ayının başında Niantic 80 metrelik değişikliği tersine çevirdi, ancak bu geriye dönüş kuralı, oyuna alışan oyuncuların tepkisini çekmesine yol açtı. Hareket halindeyken daha iyi çalışan ve Buddy Pokémon'un size verebileceği hediye sayısını değiştiren 'Incense' gibi diğer değişiklikler de güncelleme içerisinde yer alıyor.

Trainers - we’re looking forward to sharing our plans as a result of the task force on September 1, but one thing does not have to wait! From now on, 80 meters will be the base interaction radius for PokéStops and Gyms globally. (1/2) — Pokémon GO (@PokemonGoApp) August 25, 2021

Şirketin oyunla ilgili bir diğer kritik güncellemesi hediyelerle ilgili. PokéStops, hediyeleri daha sık düşürecek aynı zamanda hediyeler normalden daha fazla PokéBall içerecek. Buddy Pokémon'unuz da artık size her gün daha fazla hediye getirecek: Aynı anda beş hediyeye ve günde üç defaya kadar daha fazla hediye alabileceksiniz.

Niantic, yakın tarihli bir iç incelemeye dayanarak oyunun diğer bölümlerini de yenilemeyi planladığını, ancak bu değişikliklerin 1 Eylül'e kadar açıklanmayacağını söyledi.

Spor Salonları ve PokéStops ile etkileşime girebileceğiniz daha fazla mesafe.

Envanterinizde taşıyabileceğiniz hediye sayısı 20'ye çıkarılır.

Önceki 20 hediyeye kıyasla artık günde en fazla 30 hediye açın.

Incense önceki 30 dakikalık süre yerine 1 saat sürecektir.

Günün ilk Pokémon'unu yakalamak için 3x Stardust ve XP.

GO Battle League için yürüme şartı yok.

QR Kodu ile uzaktan savaşmak için herhangi bir eğitmene meydan oku.

ABD askerlerinin Pokemon'ları Afganistan'a kaldı

ABD askeri gazetesine göre Bagram Havaalanı, birkaç Pokemon Go arenasına ve bir sürü Pokemon Go oyuncusuna ev sahipliği yapıyordu. Denizaşırı ülkelerde mahsur kalmış birçok genç erkek ve kadın için Pokemon Go, tehlikeden kaçmak için hoş bir mola ve arkadaş edinmenin önemli yolu haline geldi.

Üssün kapatılması -aslında yerel Afgan güçlerine devredildi- Amerikan askerlerinin kayıp Pokemon'larını bulma olasılığını da artırdı.