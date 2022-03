Pokémon GO Türkçe Dil Desteğine Kavuşuyor!

The 4 Winds Entertainment (T4W), bu yıl Pokémon GO'nun Türkçe dil desteğiyle çıkışını desteklemek için Niantic ile stratejik pazarlama ve iletişim ortaklığı yaptıklarını duyurdu. İşte detaylar!

Pokémon GO Yakında Türkiye'de

Niantic'in şubat ayından itibaren Apple App Store ve Google Play'de Pokémon GO'ya Türkçe dil desteği eklemesiyle T4W, şirketin uzun yıllardır faaliyet gösterdiği bu ülkede Niantic'i desteklemek için anlaşmaya vardı. The Pokémon Company ile ortaklaşa geliştirilen Pokémon GO, oyuncuların Pokémon yakalamalarına, yumurta çatlatmalarına, takas yapmalarına, birbirlerine karşı mücadele etmelerine, sürükleyici etkinliklere katılmalarına, görevleri yerine getirmelerine ve yeni yerler keşfetmelerine olanak tanıyor.

"Türkiye'de güçlü bir Pokémon GO eğitmen topluluğu oluşturmak istiyoruz" şeklinde konuşan Niantic'in Stratejik Ortaklıklar Başkan Yardımcısı Omar Téllez, sözlerine şu şekilde devam etti: "Önümüzdeki aylarda özel konuşmalar, etkinlikler, kutlamalar ve desteklerle bu girişimimizi bir sonraki seviyeye taşıyacağız ve The 4 Winds Entertainment ile olan ilişkimiz bunu hızlandırmamıza yardımcı olacak."

The 4 Winds Entertainment ve Niantic, 2022'de Türkiye genelinde bir dizi yenilikçi pazarlama faaliyeti gerçekleştirmek için çeşitli yollar tasarlamak, buradaki oyuncular ve Pokémon hayranlarının Twitter ve Facebook'taki resmi topluluk kanalı @PokemonGOTR aracılığıyla Türkçe iletişim kurmalarını sağlamak ve yakın gelecekte çok daha fazlasını başarmak için beraber çalışacak.

Her faaliyet, oyunun keşfetmeye dayalı yapısının altını çizecek ve Türk kültürünün zenginliği konusunda farkındalık yaratacak şekilde tasarlanacak. "Yıllardır takımımızdaki birçok sadık Pokémon GO oyuncusundan biri olarak, oyunun kendi ülkemde tam çıkışını destekleyebildiğim için gerçekten çok heyecanlıyım.'' ifadelerini kullanan The 4 Winds Entertainment Ürün Pazarlama Müdürü Uğur Ülger şöyle devam etti: "Pokémon GO, 2016'daki çıkışından bu yana dünya çapında bir fenomen oldu, oyunun tamamen faaliyete geçtiğini ve Türkiye'nin en iyi yönlerini sergilediğini görmekten memnuniyet duyuyorum."

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.