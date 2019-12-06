Pokemon GO’ya Artırılmış Gerçeklik Gözlükleri Geliyor

Artırılmış gerçeklik (AR) oyunları konsepti aslında tamamen yeni bir şey sayılmaz. Ancak Niantic, Pokemon GO’yu piyasaya sürdüğünde bu konsept iddialı bir şekilde ortaya çıktı ve büyük ses getirdi. Pokemon GO’nun, aslında 'Pokemon' ismi sayesinde bu kadar başarılı olduğunu düşünüyoruz ancak yine de artırılmış gerçeklik oyunlarına yönelik bir akım başlattığını da söylemeliyiz.

Qualcomm ile Birlikte Çalışıyor

Görünüşe göre Niantic’in sıradaki hamlesi, insanlara oyun oynarken artırılmış gerçeklik gözlükleri giydirmek olacak. Qualcomm’un Snapdragon Teknoloji Zirvesi’nde bir duyuru yapan Niantic, Qualcomm ile birlikte Snapdragon XR2 platformu (XR1’in halefi) üzerinde çalışacaklarını açıkladı.

Qualcomm Snapdragon XR1’in, bir çift artırılmış gerçeklik gözlüğü için referans bir tasarım olduğunu söyleyebiliriz. Snapdragon XR2 ise, 5G bağlantısı (kullanabilmek için telefonunuza bağlı olmanıza gerek kalmayabileceği anlamına gelir) ve ses tabanlı etkileşimler gibi yeni özelliklerle birlikte XR1’in halefi olarak gelecek.

Qualcomm ayrıca, şirket için donanım oluşturma konusunda çalışan beş üreticinin (isimleri verilmedi) olduğunu ve XR2 tabanlı ürünlerin 2020'nin ikinci yarısında beklendiğini açıkladı. Niantic'in Pokemon GO, Harry Potter ve Ingress gibi artırılmış gerçeklik tabanlı oyunlarının, artırılmış gerçeklik gözlükleriyle nasıl oynanacağını görmeyi merakla bekliyoruz.