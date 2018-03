Pokémon GO'ya Hikaye Görevleri Geliyor

Bir zamanların en popüler oyunları arasında yer alan Pokémon GO için devasa bir güncelleme yayınlanacağı açıklandı. Oyunun geliştiricisi Niantic Games, yakın zaman sonra yapılacak güncellemeyle oyuna hikaye görevleri ve günlük maceralar geleceğini söyledi.

İlk olarak 6 Temmuz 2016’da mobil platformlar için piyasaya sürülen lokasyon temelli Pokémon GO, milyonlarca oyuncuyu sokaklara dökmüştü. Pokémon’ların olduğu noktalara gerçekten gitmenizi isteyen oyun, 2016 yazının gündemi olmuş ve günlerce Pokémon GO’dan başka bir şey konuşulmamıştı. On milyonlarca kişinin akınına uğrayan Pokémon GO, gösterilen ilgiyi önceden tahmin edememiş ve ilk günlerde devasa sunucu sıkıntıları yaşamıştı.

Çıkışının üzerinden iki yıl kadar bir süre geçmiş olmasına rağmen henüz Türkiye’ye resmi olarak açılmayan yapım için bugün önemli bir açıklama yapıldı. Yakın zaman sonra yayınlayacağı güncellemenin detaylarını paylaşan Niantic Games, oyuna hikaye görevleri ve günlük maceralar ekleyeceğini açıkladı.

Güncellemeyle birlikte yapılacak ilk değişiklik “saha araştırması” olacak. Oyuncular, Pokéstop adı verilen noktalara gittiklerinde “Field Search” sekmesine tıklamaları durumunda, dahil olabilecekleri günlük görevleri görebilecekler. Spesifik bir Pokémon’u yakalama ya da bir savaşa dahil olma gibi görevler verilecek olan “Field Search”, oyuna küçük bir heyecan getirecek.

“Special Research” adı altında gelecek yeni özellik ise “Field Search” özelliğine benzer olarak çalışacak ve belirli noktalarda çıkan özel araştırma görevlerine dahil olunmasıyla birlikte basit hikaye görevleri yerine getirilebilecek.