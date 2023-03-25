Pokemon Horizons: The Series'in İlk Fragmanı Yayınlandı

Pokemon Horizons: The Series için ilk resmî fragman yayınlandı ve fragman, Liko ve Roy'un maceralarının neyle ilgili olacağına dair bir fikir edinmemizi sağlıyor.

Ash artık Pokemon animesinin kahramanı değil ve Pokemon severler bu konuda oldukça üzgün. Yirmi beş yıllık macerayı geride bırakmanın yepyeni maceraları dört gözle beklemekten daha iyi bir yolu yoktur; The Pokemon Company de bir sonraki serinin ilk resmî fragmanını paylaşarak bu yaklaşımı benimsemiş görünüyor.

Fragman geçtiğimiz gün resmî Pokemon Twitter hesabından paylaşıldı ve yaklaşık bir dakika uzunluğuyla dizinin neyle ilgili olacağına dair en iyi görüntüyü sunuyor. Pokemon Horizons: The Series'in geleceğini bir süredir biliyorduk ve çeşitli küçük klipler ve karakterlerin çizimlerini görmüştük ancak şimdiye kadar hepsi oldukça kısaydı.

Pokemon Horizons: The Series İlk Fragmanı

Set sail for a new journey in #PokemonHorizons: The Series! 🌅



Follow Liko and Roy as they unravel the mysteries that surround them and encounter Friede, Captain Pikachu, Amethio, and others during their exciting adventures! pic.twitter.com/HO1J0nAta1 — Pokémon (@Pokemon) March 24, 2023

Fragman, Liko'nun Sprigatito ile Pokemon yolculuğuna başlamadan önce görünmeyen bir kişi tarafından gizemli bir kolye verildiğini göstererek başlıyor. Daha sonra Friede ve Kaptan Pikachu gösteriliyor ve Friede görevlerinin "dünyadaki Pokemonların gizemlerini ortaya çıkarmak" olduğunu söylüyor, ki muhtemelen animenin konusu da bu olacak.

Liko'nun kolyesi ve gizemli güçleri de burada önemli bir olay örgüsü noktası gibi görünüyor çünkü bir Rayquaza'nın Terastallize olmasına neden olduğunu görüyoruz.

Fragmanı siz de yukarıdan izleyebilir, düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.