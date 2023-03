Pokemon Horizons: The Series'in İlk Fragmanı Yayınlandı

Pokemon Horizons: The Series için ilk resmî fragman yayınlandı ve fragman, Liko ve Roy'un maceralarının neyle ilgili olacağına dair bir fikir edinmemizi sağlıyor.

Ash artık Pokemon animesinin kahramanı değil ve Pokemon severler bu konuda oldukça üzgün. Yirmi beş yıllık macerayı geride bırakmanın yepyeni maceraları dört gözle beklemekten daha iyi bir yolu yoktur; The Pokemon Company de bir sonraki serinin ilk resmî fragmanını paylaşarak bu yaklaşımı benimsemiş görünüyor.

Fragman geçtiğimiz gün resmî Pokemon Twitter hesabından paylaşıldı ve yaklaşık bir dakika uzunluğuyla dizinin neyle ilgili olacağına dair en iyi görüntüyü sunuyor. Pokemon Horizons: The Series'in geleceğini bir süredir biliyorduk ve çeşitli küçük klipler ve karakterlerin çizimlerini görmüştük ancak şimdiye kadar hepsi oldukça kısaydı.

Set sail for a new journey in #PokemonHorizons: The Series! 🌅



Follow Liko and Roy as they unravel the mysteries that surround them and encounter Friede, Captain Pikachu, Amethio, and others during their exciting adventures! pic.twitter.com/HO1J0nAta1