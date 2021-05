Pokemon Kartları Satan Mağazada İzdiham Yaşandı! (Video)

Pokemon kartları satan Walmart isimli mağazada izdiham meydana geldi. Mağaza kapıları açılır açılmaz kartların olduğu raflarda büyük bir kalabalık oluştu. Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde böyle bir kalabalığın meydana gelmesi mağazadaki birçok insanı şaşkına çevirdi.

Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde pokemon kartları ile ilgili stok sıkıntısı yaşanıyor. Elbette stok sıkıntısının yaşanmasının tek nedeni COVID-19 değil. Bazı Twitch yayıncıları, yayın esnasında kart paketleri açıyor ve bu durum, kartlara olan ilgiyi önemli ölçüde arttırıyor.

Kotaku'daki habere göre oyun kartlarında yaşanan stok sıkıntısı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde yer alan bir Walmart mağazasında büyük bir izdihama neden oldu. Mağazanın kapıları açılır açılmaz insanlar oyun kartlarının olduğu raflara doğru koşmaya başladı.

Instagram kullanıcısı tcg_grassi tarafından kaydedilen ve Twitter kullanıcısı bigcards30 tarafından paylaşılan bir videoya göre saat 7.00'de mağazanın kapıları açıldığı anda yaklaşık bir düzine ya da daha fazla insan, kartları satın almak için adeta birbirleri ile yarıştı.

Mağazadaki diğer kişileri şaşkına çeviren bu izdiham, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan sosyal mesafe tedbirini hiçe saydı. İnsanlar, hiçbir şekilde sosyal mesafesine kuralına uymayarak kartları alışveriş arabalarına eklemeye çalıştı.

Paylaşılan video, sosyal medya platformlarında tepkilere neden oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, şaşkınlığını dile getirirken bazıları tepki gösterdi. Yoğun ilgi gören video, Twitter üzerinden yaklaşık olarak 1 milyon izlenmeye ulaştı. 34 saniye uzunluğundaki videoyu aşağıda yer alan tweet üzerinden izleyebilirsiniz.

Got this video from Instagram from @tcg_grassi and wanted to bring it to Twitter. This shit is unbelievable. pic.twitter.com/ELYSDR2Cc5