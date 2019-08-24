'Pokemon Masters' Çok Yakında iOS ve Android Cihazlara Geliyor

'Pokemon Sword and Shield' adlı yeni oyunun piyasaya çıkması için önümüzde daha birkaç var ve 'Pokemon Go' oyunu da yeterli değil diye düşünüyorsanız sizin için iyi haberlerimiz var. Çünkü 'Pokemon Masters' adlı yeni oyun çok yakında geliyor.

Nintendo ve DeNA tarafından geliştirilen ve bu yılın başlarında duyurulan mobil oyun, iOS ve Android cihazlar için tüm dünyada 29 Ağustos’ta piyasaya sürülecek (Serebii’ye göre). Bu tarih bir süredir geçici lansman tarihi olarak görülüyordu fakat artık kesinleşti.

Pokemon Masters, yapay zekaya karşı 3 vs 3 şeklinde gerçek zamanlı savaşlar yaparak mobil cihazınız ile Pokemon dünyasına girmenin yeni bir yolu olarak geliyor. Hikayesi ve stratejisiyle, Pokemon Go'ya göre daha geleneksel bir şeyler sunuyor. Ancak Pokemon Masters’da alışıldık şekilde Pokemon yakalamak yerine daha çok eğitimci toplamaya odaklanacaksınız.

Oyuncular kendilerini, herkesin şampiyon olmak için uğraştığı Pokemon Masters Ligi’ne ev sahipliği yapan Pasio Adası’nda bulacaklar. Size eşlik edecek olan bir Pokemon ile, oyundaki ikonik karakterlerle ve onların Pokemon'larıyla savaşacak ve yolculuğunuzda size yardımcı olmaları için onları ekibinize katacaksınız.

Başlangıçta savaşıp yanınıza alabileceğiniz 65 eşleştirilmiş çift olacak. Örneğin çeteyi tekrar bir araya getirmek için Brock ve Misty’yi yanınıza almak iyi bir fikir olabilir.

Pokemon Masters oynaması ücretsiz bir oyun ancak oyun içi satın alımlar da mevcut. Oyunun ön kayıtları şu anda Apple App Store ve Google Play Store üzerinden başlamış durumda.