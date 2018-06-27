Pokémon Quest, Android ve iOS'e Ücretsiz Olarak Çıktı!

Geçtiğimiz ay dört yeni Pokémon oyununun geliştirildiğinin söylenmesinin ardından ilk ciddi adım Pokémon Quest ile atıldı. Android ve iOS için ücretsiz olarak yayınlanan Pokémon Quest, bugün itibarıyla kullanıcılarla buluştu.

Tumblecube Island adı verilen küçük bir haritada geçen Pokémon Quest’in, oyuncuları hiç beklemedikleri bir maceraya çıkaracağı söylenirken, oyunda asıl amacın dövüşerek çeşitli görevleri gerçekleştirmek olduğu belirtildi. Daha önce hiç görmediğimiz bir çizim tarzıyla hazırlanan ve daha çok Minecraft’ı hatırlatan Pokémon Quest, renkli dünyasının yanı sıra eğlenceli oynanışıyla da dikkat çekmeyi başardı.

Tek bir Pokémon ile başladığımız oyunda adayı gezdikçe yanımıza yeni yol arkadaşları alacağımız ve ekibimizi büyüterek, daha büyük dövüşlerin içerisinde kendimizi bulacağımız belirtilirken, dövüşler sonrasında kazandığımız puanlarla karakterlerimize yeni özellikler katacağımız ve ana kampımızı güçlendireceğimiz dile getirildi.

Eğlenceli yapısıyla sizi kendisine hemen bağlayacak potansiyeli olan Pokémon Quest’i hemen denemek için aşağıdaki “indir” tuşuna basmanız yeterli. Sonrasında oyunu indirerek, yeni Pokémon maceranıza başlayabilirsiniz.