Pokemon Sleep Uykuyu Eğlenceye Çevirecek

Dünyada milyonlarca kişiyi peşinden sürükleyen Pokemon GO oyununun üretici firması, bu kez de uyuyarak oynanacak bir oyunu piyasaya sürecek. Fenomen oyunlar yaratmasıyla bilinen Japonya merkezli Pokemon firması, son olarak uykuyu eğlenceye çevirecek Pokemon Sleep adını verdiği yeni bir oyun geliştirdiği duyurdu.

2020 yılında piyasaya çıkacak olan Pokemon Sleep, Nintendo’nun Pokemon Go Plus Plus adını verdiği bir cihazla çalışacak. Japonya'nın başkenti Tokyo’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Pokemon CEO’su Tsunekazu Ishihara şunları söyledi: "Şimdi gözümüzü uykuya çevirdik. Uykuyu eğlenceli bir hale getirmek yeni hedefimiz. Bu uyanmayı dört gözle bekleyeceğiniz bir oyun."

We’re pleased to announce the development of Pokémon Sleep, a new app from @Pokemon_cojp that tracks a user’s time sleeping and brings a gameplay experience unlike any other!



Several Snorlax were consulted on this, in case you were wondering. #PokemonSleep is coming in 2020. pic.twitter.com/nJ7mJY09Dl