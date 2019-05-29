Pokemon Sleep Uykuyu Eğlenceye Çevirecek

Dünyada milyonlarca kişiyi peşinden sürükleyen Pokemon GO oyununun üretici firması, bu kez de uyuyarak oynanacak bir oyunu piyasaya sürecek. Fenomen oyunlar yaratmasıyla bilinen Japonya merkezli Pokemon firması, son olarak uykuyu eğlenceye çevirecek Pokemon Sleep adını verdiği yeni bir oyun geliştirdiği duyurdu.

Pokemon'dan Yeni Oyun Yolda

2020 yılında piyasaya çıkacak olan Pokemon Sleep, Nintendo’nun Pokemon Go Plus Plus adını verdiği bir cihazla çalışacak. Japonya'nın başkenti Tokyo’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Pokemon CEO’su Tsunekazu Ishihara şunları söyledi: "Şimdi gözümüzü uykuya çevirdik. Uykuyu eğlenceli bir hale getirmek yeni hedefimiz. Bu uyanmayı dört gözle bekleyeceğiniz bir oyun."

We’re pleased to announce the development of Pokémon Sleep, a new app from @Pokemon_cojp that tracks a user’s time sleeping and brings a gameplay experience unlike any other!



Several Snorlax were consulted on this, in case you were wondering. #PokemonSleep is coming in 2020. pic.twitter.com/nJ7mJY09Dl — Pokémon (@Pokemon) 29 Mayıs 2019

Yeni Pokemon oyunu sosyal medyada büyük bir heyecana yol açtı. Kullanıcılar "Oyuncu olmak için sabırsızlanıyorum. Şimdi uyku eğlencenin bir parçası oluyor" , "Sonunda, yatakta fazladan altı saat geçirmek için geçerli bir bahane" gibi ifadeleri kullandılar. Pokemon Sleep oyunu hakkındaki tüm gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Sizler Pokemon Sleep hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Pokemon Sleep tüm dünyayı kasıp kavurur mu? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!