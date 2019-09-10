Polaroid Lab ile Akıllı Telefonlardan Anında Çıktı Almak Mümkün Olacak

Çektiğimiz fotoğrafların çoğu artık dijital ortamda yer alsa da bazen telefon yenileme, hafızayı silme gibi durumlarda yedekleme yapmadıysak sevdiğimiz fotoğrafları kaybedebiliyoruz. Kimimiz de hala eskisi gibi fotoğrafları basılı olarak görmeyi seviyoruz. Fotoğraf çekmeyi ve onları bastırmayı sevenleri düşünen Polaroid, ev ortamında akıllı telefonunuzu yazıcıya bağlama derdi olmadan baskı alabileceğiniz bir teknolojiye imza attı.

Polaroid Lab adı verilen cihaz sayesinde telefonunuzu kablolu ya da kablosuz şekilde cihaza bağlanmadan istediğiniz fotoğrafların çıktılarını alabileceksiniz. Bunun için tek yapmanız gereken telefonunuzda istediğiniz fotoğrafı açarak Polaroid Lab’in üzerine yerleştirmek olacak. Cihaz, üzerinde yer alan lens sayesinde telefonunuzun ekranından yayılan ışığı kullanarak çıktı almanızı sağlıyor. Üstelik polaroid olarak aldığınız çıktılar eski günlere dönüp nostalji yaşamanızı sağlıyor.

Polaroid, cihaza dair bir tanıtım filmi de yayınladı.

Her ne kadar Lab’ı kullanmak kolay olsa da her kullanıcı bu cihazda istediğini bulamayabilir. Kaliteli fotoğraf baskılarından hoşlanıyorsanız daha iyi bir yazıcıya sahip olmanız gerekiyor. Ancak elinizde hatıra olarak saklamak istediğiniz fotoğraflar varsa ve fotoğraf kalitesi sizin için ikinci plandaysa Polaroid Lab’a şans verebilirsiniz.

130 dolardan satılacak olan Polaroid Lab, 10 Ekim’de piyasaya çıkmış olacak.