Poligon İntiharında Çiftlikbank İddiası

Recep Ataş (25), dün gittiği bir poligonda intihar ederek hayatına son verdi. Ataş’ın intihar sebebinin Çiftlikbank’a para kaptırması olduğu iddia edildi.

Başakşehir'de bulunan bir poligona giden Recep Ataş, gözetmen eşliğinde atış yaptığı esnada elindeki tabancayı aniden kendisine doğrultarak kalbine tek el ateş ederek intihar etti.

Aile fertleri intiharın ardından büyük şok yaşadı. Baba Kazım Ataş, oğlunun Çiftlikbank nedeniyle intihar ettiğini iddia etti. Oğlunun Çiftlikbank'a para yatırmak için bankadan kredi çektiğini ve çektiği krediyi ödeyemediği için bunalıma girdiğini söyleyen Kazım Ataş, "Çiftlikbank'a da para yatırmıştı. 40 bin lira çekmiş oraya yatırmıştı. Orası da batınca çocuğumun borcu faiziyle 65 bin lira oldu. Biraz kendi parası vardı, 40 bin de başka yerden çekip Çiftlikbank'a yatırmıştı. O batıp gidince çocuk bunalıma girdi." diye konuştu.

Aileyi yakından tanıyan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Muhtarı İbrahim Menteşe de, "Babası ve annesinin çok mağdur olduğunu, çok üzgün olduğunu, bankadan kredi çekip Çiftlikbank'a yatırdığını ve bankanın avukatlarının da sürekli arayarak sıkıştırdığını biliyoruz. Faizler artınca ümitsizliğe kapılarak hayatına son verdiğini söylediler." dedi.

Recep Ataş’ın cenazesi Taşoluk Mezarlığı'nda toprağa verildi.