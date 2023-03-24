Polis, Suçluları Takip Etmek İçin AirTag Kullandı

Son yıllarda Apple'ın en çok tartışılan ürünlerinden biri haline gelen AirTag, bu sefer de ilginç bir şekilde gündeme geldi. Daha önce kötü niyetli kişiler tarafından insanları takip etmek adına kullanıldığı iddia edilen AirTag, bu sefer de polisler tarafından suçluları takip etmek için kullanıldı.

ABD'de ortaya çıkan bir raporda, Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi, Şangay'a hareket eden bir paketin içerisine organizasyonu tespit etmek adına AirTag yerleştirdi.

AirTag Alternatiflerden Çok Daha Kolay Gizlenebiliyor

Özellikle Uyuşturucu ile Mücadele Dairesinin çeşitli davalar kapsamında GPS izleme cihazları kullanması, aslında oldukça sıradan bir durum. Ancak yeni ortaya çıkan rapor, AirTag'in kolluk kuvvetleri kapsamında ilk defa kullanıma girdiğini gösteriyor.

AirTag, kompakt yapısı sayesinde çok daha kolay saklanabiliyor. Ayrıca cihazın daha uzun dayanması ve iletişim gücü, kolluk kuvvetleri için AirTag'i daha tercih edilebilir kılıyor.

Forbes'a röportaj veren eski bir Arizona dedektifi, Bluetooth destekli AirTag'lerin geniş Apple ağına çok iyi bir şekilde bağlı olduğunu söyledi. Herhangi bir erişim sorununda yakınındaki Apple cihazıyla bağlantı kuran AirTag, internet üzerinden kısa sürede yeniden aktif olabiliyor.

Öte yandan AirTag'lerin gizliliği ihlal ettiği iddiası, başta bireyler olmak üzere devletleri dahi korkutuyor. Yakın zamanda Rusya'daki hükümet görevlililerine getiren Apple cihazı kullanım yasağının arkasındaki nedenlerden biri olarak da AirTag'ler gösteriliyor.