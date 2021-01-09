Polisler COVID-19 Temas İzleme Verilerine Erişebilecek

Singapur'da polisin COVID-19 temaslı izleme verilerine erişim hakkı tanınıyor. COVID-19 verilerinin amacı dışında kullanılması halk tarafında tartışma konusu olmuşken, pandemi bittikten sonra bu verilere ihtiyaç duyulmayacağı söyleniyor.

Singapur kolluk kuvvetlerine ceza soruşturmaları için COVID-19 temas izleme verilerine erişebilme hakkı tanınması kamoyunda tartışmalara yol açtı. Hükümet ise böyle bir erişime ne zaman izin verileceğini belirleyen yasaları resmi olarak açıklayacağını söylüyor.

Yerel kolluk kuvvetlerinin cezai soruşturmalar için temas izleme verilerine erişebileceğine dair kamuoyunun tepkisini takiben, Singapur hükümeti bu kişisel verilerin kullanılabileceği yedi kategoriyi ayrıntılı olarak açıklayan bir yasayı duyurdu.

Smart Nation ve Digital Government Office'e göre yeni yasa, temas takibi amacıyla toplanan kişisel verilerin polis tarafından soruşturma veya mahkeme işlemleri için kullanılabileceği yedi kategoriyi ana hatlarıyla belirleyecek.

Cinsel saldırı, terörle ilişkili kişiler ve ağır yaralamaya neden olan suçlar gibi farklı kategorileri kapsayacak olan yeni yasa, "COVID-19 takip verilerinin amacının dışında kullanıldığı" şeklinde düşünülmesine yol açtı.

Polisin COVID-19 temaslı izleme verilerine erişimi tartışma yarattı

Smart Nation Office Cuma günü yaptığı açıklamada, COVID-19 temas izleme verilerinin bu yedi kategorinin dışındaki polis soruşturmaları veya mahkeme işlemleri için kullanılmayacağını hatırlattı.

Smart Nation Office'in bu hareketi, ülkenin temas izleme platformu TraceTogether tarafından toplanan verilerin polis soruşturmaları için kullanılabileceğini açıklamasından günler sonra geldi. Singapur hükümeti daha önceki açıklamalarında, takip verilerinin yalnızca pozitif vakaları izlemek için kullanılacağını söylemişti.

Singapur hükümeti polisin verilere erişme kararının arkasında duruyorken, bunun kamu güvenliği ve çıkarını korumak için gerekli olduğunu söyledi. Ayrıca bir cinayet soruşturmasına yardımcı olmak için verilerin en çok bir kez inceleneceği belirtildi.

Singapur'da bugüne kadar 4,2 milyondan fazla bölge sakini ve yerel nüfusun yüzde 78'i TraceTogether uygulamasını kullandı. Ancak Singapur'da alınan son kararlar doğrultusunda pek çok mekanda bu takip uygulamanın kullanılması zorunlu hale getirildi.

Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan salgın sona erdiğinde veya temas izleme verilerinin gereksiz olduğuna karar verildiğinde, TraceTogether programının durdurulacağına söz verdi.

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