Polise, İnsanları Vurma Yetkisine Sahip Robot Kullanma Yetkisi Verildi!

Amerika Birleşik Devletleri eyaletlerinden biri olan San Francisco'da gündemi bir süre daha meşgul edecek önemli bir karar alındı. Suçların artmasına karşı teknolojiyi kullanmayı savunan yetkililer, polislerin artık insanları öldürebilecek robotlar kullanabilmesi yönünde bir karar aldı.

San Francisco Polis Departmanı bundan böyle insanlara karşı konuşlandırılabilecek ve gerektiğinde insanları vurma ve öldürme yetkilerine sahip olacak robotları kullanabilecek. Eyalette karara geçirilen bu yeni kanun, halkın veya polisin hayatının riskli olduğu durumlarda robota tam yetki sağlayacak.

Robotlar Birçok Amaçla Kullanılabilecek

Robotlar yalnızca silah taşımakla mükellef olmayacak. Robotların ekstra ölümcül güç kullanabilecekleri patlayıcı gibi ekipmanları taşıması ve kullanmasına da izin verilecek. Robotlar, gerektiğinde bazı yapıları patlatabilmesi için tıpkı bir canlı bombaymışçasına kullanılabilecek. Bu durum ayrıca yakalanması veya etkisiz hâle getirilmesi gereken kişileri şaşırtma amaçlı da kullanılabilecek.

Elbette bu durum eyaletteki vatandaşları ikiye bölmüş durumda. Birçok kesim robotların çok önemli durumlarda kullanılmasını savunurken, diğer kesim ise polis gücünün bu denli askerileşmesinin doğru olmayacağını düşünüyor.

Kanun artık yasaya eklendiği için robotların kullanımına başlanabilir ancak her gücün yeni zaafiyet doğurduğu gerçeği gelecekte daha büyük sorunların yaşanmasına yol açabilir.

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