Polisler, Kötü Sürücüleri Dashcam Yardımıyla Yakalayacak

Dashcam, diğer bir deyişle araç içi kameralar, artık sadece polislerin ya da profesyonel sürücülerin kullandığı bir aksesuar olmaktan çıktı. Trafik kazalarının aydınlatılmasında başvurulan yegane çözümlerden bir tanesi olan bu kameralar, artık çok daha önemli bir misyona sahip olacak.

İngiltere’nin en büyük dashcam üreticilerinden Nextbase, kurduğu platform ile İngiltere ve Galler’de trafik kurallarını ihlal eden sürücülere ait görüntülerin, doğrudan polislere gönderilebilmesine imkan sağlıyor.

Sürücüler, arabalarındaki kameralara takılan bu sürücülerin videolarını, National Dash Cam Safety Portal olarak adlandırılan siteye yükleyerek, polislere gönderebiliyor. Siteye giren kişiler, karşılarına çıkan haritadaki bölgelerden bir tanesini seçiyor. Ardından kendi dashcam’leri ile çektikleri trafik kazalarını ve yasadışı davranışları o bölgenin yerel polisine iletiyor. Ayrıca sürücüler isterlerse, mahkemede kullanılmak üzere bir tanık ifadesi de gönderebiliyor.

Nextbase, platformu kurarken gizlilik konusunda hassas davrandıklarını belirtti. Videoları ve tanık ifadelerini yalnızca yükleyen kişinin ve polislerin görebileceğini söyleyen şirket, hizmetin tüm kullanıcılara ve polislere ücretsiz bir şekilde sunulduğunu bildirdi.

Batı Mercia Polis Teşkilatı şefi Paul Moxley, BBC 'ye verdiği demeçte, “Bu çığır açan platform sürücülerin katkılarıyla polis kuvvetlerine müthiş bir kolaylık sağlıyor. Daha önce saatlerce süren soruşturmalar, şimdi yalnızca birkaç dakikaya inebilir” ifadelerini kullandı.

Dashcam, bir zamanlar profesyonel sürücülerin kullandıkları popüler bir aksesuar iken, bugün ise sıradan sürücüler tarafından, trafikte yaşanan olayları polislere ve sigorta şirketlerine kanıt olarak sunmak amacıyla sıkça kullanılmaya başlandı. Öyle ki, Birleşik Krallık’ta bazı sigorta şirketleri, dashcam kullanan araç sahiplerine yüzde 15’lere varan indirimler dahi sağlıyor.