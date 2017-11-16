Polisler, Türkiye'nin İlk Bitcoin Gasp Operasyonuna İmza Attı

Değeri her geçen gün artan Bitcoin, hırsızların da radarına girmiş durumda. Merter'de bir iş adamını kaçıran ve 11 milyon TL değerindeki 450 Bitcoin'i gasp eden çete yakayı ele verdi. İşin ilginç yanı, Bitcoin gaspçılarından bir tanesi, çaldığı paralarla lüks bir mekanı kapatarak evlenme teklifi etmiş.

Kimi çevrelerin dolandırıcılık diyerek hor gördüğü Bitcoin, geleneksel paraların yerini alır mı kestirmek zor ama hırsızların yeni hedefi haline geldiğini net bir şekilde söyleyebiliriz.

5 kişiden oluşan Bitcoin çetesi, daha önce gözlem yaptıkları bir iş adamını polis kılığında takip ederek, zorla arabalarına bindirdi. Gaspçılar, silah zoruyla iş adamının internetteki hesap şifrelerini aldı ve 11 milyon TL değerindeki 450 Bitcoin'i ele geçirdi.

Mağdur iş adamının şikayetçi olmasıyla harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeteye yönelik Türkiye'nin ilk sanal para gasp operasyonuna imza attı. Kimliklerini tespit ettiği 5 gaspçıyı teknik takibe alan dedektifler hazırlıklarını tamamlayınca operasyon için düğmeye bastı.

Eş zamanlı baskınlarla Bitcoin çetesini kıskıvrak yakalayan polis ekipleri, oldukça ilginç bir olayı da gün yüzüne çıkardı. Çete elemanlarından bir tanesinin, 11 milyon TL değerinde 450 Bitcoin gaspının ardından, nişanlısına evlenme teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Üstüne üstlük Bitcoin gaspçısı, bu anları sosyal medya hesaplarından dahi paylaşmış. Görüntülerde lüks mekanda yanan meşalelerin eşliğinde evlenme teklifi ettiği görünen İ.Ö'nün gasp suçundan hapis yatarken firar ettiği de ortaya çıktı.

Bununla birlikte Bitcoin gaspçılarının Esenler'de de 3 ayrı kişiden Bitcoin üretmek için kullanılan Mining cihazlarını gasp ettikleri de tespit edildi.