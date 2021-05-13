Polislerin Kişisel Verileri Hackerlar Tarafından Sızdırıldı!

Polislerin kişisel verileri, kimliği belirsiz bilgisayar korsanları tarafından sızdırıldı. Metropolitan Police Department'ı hackleyen bilgisayar korsanları, fidye yazılımı saldırısının sonucunda 22 polisin bilgilerini çevrim içi ortamda paylaştı.

Eski ve mevcut polis memurlarının hakkında bilgilerin yer aldığı dosyaların oldukça kapsamlı olduğu belirtildi. Bu bilgilerin içerisinde polislerin sosyal güvenlik numarası, doğum tarihi, psikolojik durumu, parmak izi, ehliyetlerinin kopyası, yalan makinesi testlerinin sonucu, ikamet yeri, evlilik geçmişi ve benzeri bilgiler yer aldı.

NBC News, 22 polis memurunun bilgilerinin yer aldığı dosyadan iki polisin telefon numarasına ulaşarak kimliklerini doğruladı. Polis memurlarından ikisi de özel bilgilerine erişildiğine dair bilgilendirilmediğini ifade etti.

Polis departmanı ilk olarak nisan ayında hacklenmişti. Fidye yazılımı saldırıları gerçekleştirilen hacker grubu kısa bir sürenin ardından 5 polis memurunun daha kişisel verilerini paylaşmıştı. Hackerlar ile polis departmanı arasında müzakerelere başlandığından yayımlanan veriler, bilinmeyen bir süreliğine kaldırılmıştı.

Polislerin Kişisel Verileri İçin Para Teklif Edildi

İki taraf arasındaki görüşme istendiği gibi geçmemiş gibi görünüyor. Siber suçluların salı günü yayımladığı yazışmaya göre çalınan bilgilerin yayımlanmaması için bilgisayar korsanları 4 milyon dolar talep etti. İddiaya göre bilgisayar korsanlarına harcamaların yakından kontrol edildiği söylendi ve 100.000 dolarlık bir teklifle karşılık verildi. Bilgisayar korsanları ise bunun üzerine teklifin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Polis departmanına yapılan saldırının arkasındaki hacker grubunun geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri Doğu Kıyısı'nda yer alan boru hattının geçici olarak kapanmasına neden olan saldırıyı gerçekleştiren hacker grubu olduğu düşünülmüyor ancak her ikisinin de Rusça konuştuğu söyleniyor.

Bilgileri sızdırılan polis memurlarının dosyalarından her biri ayrı bir PDF dosyası olarak yayımlandı. Bu PDF dosyalarının çoğunun 100 sayfadan uzun olduğu bilgisi aktarıldı. Bu siber saldırıdan daha önceden haberdar olduğunu belirten departman, NBC News'in yorum talebine herhangi bir geri bildirimde bulunmadı.

Recorded Future isimli siber güvenlik şirketinin istatistiklerine göre sadece bu yıl içinde ABD'deki kurum ve kuruluşlara yönelik 100'den fazla siber saldırı yapıldı. Başka bir siber güvenlik firması Emsisoft'un tahminine göre fidye yazılım saldırıları kurbanlara 2020 yılında yaklaşık 75 milyar dolara mal oldu.