Polislerin Yeni "Batman Tarzı" Silahı: BolaWrap

Amerika’daki polisler suçlulara zarar vermeden anında etkisiz hale getirebilecek yeni silahlarıyla gündemde. Şu anda az sayıda polis tarafından kullanılan BolaWrap adlı cihazdan suçluların kurtulma ihtimalleri imkansıza yakın.

Ülkemizde de yurt dışında da polislerin suçluları yakalamak için oldukça çaba sarf ettiğini, bazı kesimlerce insan haklarına aykırı hareketlerde bulunduklarını biliyoruz. Suçluları etkisiz hale getirme şekilleriyle eleştirilen polisler için yeni geliştirilen cihaz bu eleştirilere son verebilir. Şu anda sadece Amerika’da Los Angeles şehrinde 200 polisin eğitim aldığı BolaWrap adındaki cihaz, şiddet unsurunu tamamen ortadan kaldırıyor.

Batman filminde gördüğümüz, Batman tarzı silah olarak lanse edilen silah, 8 metre uzaklıktan kişinin kolları ve bacaklarını bir anda sarıp sarmalayan özel bir ip gönderiyor. Hiç güç kullanmadan şüpheli şahısları yakalamayı mümkün kılan cihaz, insan hakları savunucuları tarafından eleştirilirken, Los Angeles Times’a konuşan Polis Şefi Islas, cihazın sadece özel koşullarda (akıl sağlığı sorunu yaşayan bireylerin vakaları gibi) kullanılacağını söyledi. İnsan Hakları İzleme Örgütü Kıdemli Araştırmacısı John Raphling ise cihazın kötü emeller için de kullanılabileceğini söyleyerek; "Bu tür cihazlar polisin daha az şiddet kullanacağı illüzyonunu yaratıyor. Ama gerçekte olan, şok cihazları ve diğer 'daha az ölümcül silahlarda' gördüğümüz gibi, polis şiddetinin yayılmasından başka bir şey değil. "Polise daha fazla güç vermek yerine polisin ülkemizdeki rolünü sorgulamamız lazım.” eklemesini yaptı.

Warp Technologies’in geliştirdiği BolaWrap adlı cihaz özellikle silahsız şahıslar yakalanırken uygulanan gereksiz şiddete son verecek gibi.