Hacklenen Poly Network'ten Parayı Geri Veren Hackera İş Teklifi!

Kripto para dünyasının son günlerde odak noktası olan Poly Network, 600 milyondan fazla doları güvenlik açığından yararlanarak ele geçiren bilgisayar korsanının elde ettiği geliri hack olayını duyurduğu günün ertesi sabahında geri iade etmeye başladığını duyurmuştu.

Şirket, açıktan yararlanarak aldığı parayı geri iade eden bilgisayar korsanına önce 500 bin dolar sonra iş teklif etti.

Poly Network, Bilgisayar Korsanını Hangi Pozisyonda Görmek İstiyor?

Geçen hafta sistemdeki bir güvenlik açığından yararlandığı hakkında tweet paylaşan şirket, 600 milyondan fazla doların ele geçirildiğini duyurmuştu. Bilgisayar korsanı, tweetin paylaşılmasının üzerinden kısa bir süre sonra şirket ile iletişime geçip çalınan paranın neredeyse tamamını geri iade etti.

Olayı daha da ilginç kılan nokta, şirketin Medium gönderisinde beyaz şapkalı hacker olarak nitelendirdiği kişi ile iletişimin devam ettiğini duyurması ve ona iş teklifinde bulunması oldu. Şirket, bilgisayar korsanını baş güvenlik danışmanı olmaya davet etti.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Güvenli ve sağlam bir sistem oluşturma vizyonunu paylaştığımıza inandığımız için Poly Network'ün gelişimine katkı sağlaması için Mr. White Hat (Bay Beyaz Şapka) gibi daha fazla uzmanın olacağına inanıyoruz. Ayrıca teşekkürlerimizi sunmak ve Mr. White Hat'i şirketimizle beraber blockchain dünyasındaki güvenlik gelişimine katkıda bulunmaya devam etmeye teşvik etmek için Mr. White hat'i şirketimizin baş güvenlik danışmanı olmaya davet ediyoruz."

Bilgisayar korsanlarının büyük şirketlerinin güvenlik sistemini belirli bir ücret karşılığında test etmesi alışılmadık olmadığından bilgisayar korsanına gelen iş teklifi çoğu kişi için sürpriz olmadı.

Bilgisayar korsanının 500 bin dolarlık para ödülünü kabul etmediğini belirten şirket, Mr. White Hat'in büyük bir güvenlik açığını tespit ettikten sonra açıktan yararlanarak milyonlarca dolarlık bir vurgun yapmadığı için ona 500.000 dolarlık para ödülünü yine de göndereceğini, para ile ne yapmak istediğinin kendisine bağlı olduğunu söyledi.

Şirket, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Mr. White hack'in şirketin güvenlik altyapısını geliştirmesine olan büyük katkısı için minnettarız. Başlangıçta bazı yanlış anlaşılmalar olsa da Mr. White Hat'in amacını artık daha iyi anlıyoruz" dedi.