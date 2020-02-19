Polyphony Digital, Gran Turismo Serisi için 240 FPS'i Hedefliyor

Bildiğiniz gibi Gran Turismo, bizlere PlayStation konsollarının görsel gücünü gösteren serilerin arasında yer alıyor. Ne var ki PlayStation 5 konsolunda farklı bir yöne sapacaklar. Geliştirici stüdyo, yeni Gran Turismo oyunları için görsellikten ziyade daha akıcı bir deneyimin sunulmasını hedefliyor.

Geçtiğimiz hafta içerisinde Sydney şehrinde Gran Turismo Sport World Tour etkinliği düzenlenmişti. Bu etkinlik sırasında, hem serinin yaratıcısı hem de Polyphony Digital stüdyosunun başındaki isim olan Kazunori Yamauchi, Avustralya medyası ile bir araya geldi ve kendisine Gran Turismo serisinin geleceği hakkındaki planlar soruldu.

Yamauchi tarafından verilen cevaba bakılırsa, 4K çözünürlük kendisi için yeterli olduğu için daha çok akıcılık ile ilgileniyor. "Uzamsal çözünürlükten ziyade zaman çözünürlüğü yönünden kaydedeceğimiz ilerlemeyle ilgileniyorum. Saniyedeki kare sayısı açısından, 60 FPS'te kalmaktan ziyade 120 FPS'ye hatta 240 FPS çıkartmayla daha çok ilgileniyorum. Sanırım deneyimi buradan ileriye götürecek olan değişim bu olacak."

Bunun aslında yanlış bir karar olmadığını söylemek gerek. Malumunuz 4K destekleyen televizyonlar ve monitörler bile 1080p destekleyen televizyonlar ve monitörler kadar yaygın değiller. Haliyle 8K hedefinin koyulması biz oyuncularda gerçekçi bir heyecan yaratmayacaktır.

Öte yandan, Kazunori Yamauchi henüz PlayStation 5 adını ağzına almış değil ama geliştirilme aşamasında olduğunu bildiğimiz sıradaki Gran Turismo oyununu, yapılan açıklamaya bağlı olarak yeni nesil konsolda göreceğimizi tahmin etmek zor olmasa gerek.

Son olarak bildiğiniz gibi PlayStation 5, 8K desteği sunacak ama Kazunori Yamauchi tarafından yapılan açıklama yeni bir detayı daha ortaya koymuş olabilir. 240 FPS hedeflendiğine göre, yeni nesil konsol bu seviyede bir akıcılığı kaldırabilecek kadar güçlüymüş gibi görünüyor. Bunu tabii ki resmi detaylar paylaşıldıktan sonra öğrenebileceğiz.